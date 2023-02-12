『住警器』有裝有保庇　消防局與仁德區公所辦大聲公創意防災宣導

▲台南市仁德區公所及文賢消防分隊，在仁德區中洲里福德祠前，舉辦119宣導活動暨創意住警器宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區公所及文賢消防分隊12日在仁德區中洲里福德祠前，舉辦119宣導活動暨創意住警器宣導，除與仁德區中生社區居民同歡，一起學習各項有趣實用防火宣導知識。

消防人員也對中洲里福德祠前廣場參與此次『中洲農遊樂』活動的民眾，透過大聲公高分貝疾呼「麥擱等啊！緊來裝『住警器』；『住警器』有裝有保庇喔！」等口號標語，宣導裝置住宅用火災警報器的重要性。

本次活動除以文宣展示及解說外，另一方面則請民眾以大聲公喊出裝設住警器的宣導標語並搭配在地社區的農產品（地瓜、番茄）進行推銷。宣導活動特別針對住宅用火災警報器及防範一氧化碳中毒加強宣導，透過宣導手板推廣住宅用火災警報器，期能利用住宅用火災警報器來及早偵知火災發生，早期預警避免火勢擴大釀成更大之損失。

如不幸遭遇火災時，需保持冷靜，依現場情況採取逃生或避難措施，若火勢擴大及濃煙密佈時，勿冒然逃生應立即採取原地避難措施，選擇較安全之房間緊閉房門避免濃煙侵入及利用手機與消防機關連繫，告知明確位置及現場狀況等，並聽從消防人員之指示。

由於冬季期間、氣溫驟降，一氧化碳中毒情形頻傳，藉此宣導活動，一併向民眾宣導使用瓦斯熱水器需注意通風，如熱水器安裝在室內或陽台處，需使用強制排氣瓦斯熱水器，室內保持通風，避免一氧化碳中毒。透過本次的宣導活動，提升民眾的防災意識及自身緊急應變能力，在災害來臨時，可以將生命財產的損失降至最低。

市長黃偉哲表示，感謝消防局舉辦防災宣導體驗活動，讓在地中生社區居民及參與中洲樂農遊的遊客透過實際行動學習防災意識，有效提升火場自救應變能力，並期許藉由深刻的教育體驗，民眾能將所學分享給周遭的所有人，讓消防安全知識傳遞到每個家庭及社區，強化台南市整體防火防災安全。

消防局長李明峯表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由仁德區農業產業文化活動，提供民眾親近農業文化的環境來進行防火宣導教育，期許在認真辦理每一場宣導活動都能讓民眾有所收獲，保有正確防火防災觀念。