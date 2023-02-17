到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前發現，家中的套套剛好用完，於是趁著男友下班前，先去家附近的小北百貨補貨，結果花了超久時間都沒找到，後來店員見狀主動詢問，原本尷尬的她不想直接講明保險套，於是用了較隱晦的稱法，怎料最後反倒更糗了。

女網友在Dcard提到，當天她非常期待男友下班，跟自己來個甜蜜滾床單，結果家中的保險套剛好用完，只好到家裡附近的小北百貨購買，「逛來逛去都沒有看到，有夠難找的，一樓逛到二樓也都沒有。」

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後來，一位背心上寫著「我是新來的服務不周請見諒」的店員，看她一直東張西望，主動上前詢問要找什麼商品；原本她打算自己找就好，但真的找到太抓狂，為了避免尷尬，她靈機一動用了一個委婉的說法，回道「請問你們有衛生套嗎？」

▲小北百貨。（圖／記者許凱彰攝）

聞言，店員下意識猜測，衛生套是廚房用品，但在得到否定答案後，脫口問她「那妳是要套什麼的？」這讓原PO一時無言以對，在心裡崩潰直呼「我總不能說套老二吧！」

對此，網友們紛紛回應，「就是保險套啊，有這麼難說出口嗎？」「店員都已經見怪不怪了，自己不用在那邊小劇場」、「別把自己當女生就行」。