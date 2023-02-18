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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上海市訪團抵台！3天行程曝光逛台灣燈會　蔣萬安20日接待

▲▼ 上海台辦李驍東訪台，維安人員準備雨傘因應各種可能狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲上海台辦訪台，維安人員準備雨傘因應各種可能狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

上海市台辦人員18日上午自浦東飛抵台北松山機場，展開3天拜會台北市政府並參訪台灣燈會的行程，預計20日上午由市長蔣萬安、副市長林奕華接待參訪團。此次上海團訪台北也讓藍綠議員爭執，台北市議員何孟樺披露上海團的行程，質疑蔣市府躲躲藏藏不公開，是否受到上海方施壓？國民黨議員李彥秀則批綠營側翼虎視耽耽，蔣作為東道主、陸委會也放行，難道不能善盡地主之誼？

根據行程規畫，上海團18日上午抵台，隨後前往合作飯店台北商旅慶城館，午餐則由觀傳局長陳淑慧於晶華飯店設宴，晚上則會前往參觀上海花燈，以及中央展區的主燈秀。19日上海團將參訪聯合醫院仁愛院區、台北表演藝術中心以及市府的大數據中心，晚間前往參觀台灣燈會。

根據規劃，蔣萬安前2日皆不會出席接待，預計20日上午9點半，於北市府會見上海參訪團，隨後由祕書長李泰興陪同於君悅飯店舉行午宴。最後，上海參訪團將在20下晚間6點20分搭機離開台灣。

民進黨議員何孟樺表示，蔣萬安這次面對上海台辦來訪，偷偷摸摸不公開行程，顯現蔣萬安「怕事又誤事」的個性，更讓台北市府丟臉至極。在民主自由的社會，政府不能只因為「怕有人抗議」而不公開資訊，這跟極權國家有什麼兩樣？

何孟樺也披露行程，質疑行程的安排就是一堆作秀行程，「蔣市府到底在怕什麼？」，是中國下令保密、市府才言聽計從的嗎？難道蔣萬安會見上海訪團，是要談些什麼涉及國家主權、高度隱密的話題嗎？

國民黨議員李彥秀則說，綠營媒體、名嘴和側翼虎視耽耽，但蔣萬安作為東道主、陸委會也已經放行，難道不能接待、善盡地主之誼？

▲▼上海台辦李驍東訪台，松山機場警方戒備中。（圖／記者李毓康攝）

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