安永女員工淪「性資源」被輸送上級！遭高管強摟襲胸　暗黑細節曝

▲安永涉性騷擾風波。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四大會計師事務所之一的安永陷「合夥人性騷擾」風波。2月17日，一封網路熱傳的舉報郵件顯示，安永大中華區管理諮詢服務主管合夥人熊斌對舉報人及其同事進行性騷擾。此外，香港SC&O 諮詢團隊總監及高級經理利用女性下屬作為對上級利益輸送的性資源。

綜合陸媒報導，該郵件有簡、繁、英三個版本，實名舉報大中華區高級合夥人Steven Xiong（熊斌）。舉報信指出，熊斌對舉報人及其同事進行性騷擾，此外香港SC&O 諮詢團隊總監及高級經理利用女性下屬作為對上級利益輸送的性資源，以及事後惡意抹黑、污名化受害者的職場霸凌行為。

舉報郵件顯示，2月8日晚9點，舉報者受團隊高級經理之邀去KTV，熊斌主動添加其微信。期間，該經理「帶頭開不合時宜的玩笑」。

此後，熊斌將左手移到舉報者的腰上，並上滑至胸部撫摸，在遭到拒絕後繼續嘗試，再次被拒絕後才停止。舉報郵件還提到，熊斌對舉報者的女同事小A也伸出了「鹹豬手」，離開包廂前，熊斌在擁抱二人時試圖親吻。

▲舉報信。（圖／翻攝自微博）

舉報郵件稱，職場性騷擾是上位者利用資源和權職對於下位者肆無忌憚地欺凌和踐踏。如今me too 運動在全球如火如荼，社會上支援女性的聲音振聾發聵，作為供職於頂級跨國審計諮詢公司10餘年的高管，竟能在公開場合利用權職做出如此下流無恥的舉動、發表如此冷漠惡毒的言論，實在讓人乍舌。

舉報郵件提到，「事發之後我一直在想，在場所有的男性高管無一例外都有女兒、事後到處抹黑受害者的高級經理自己也身為女性，他們有沒有想過自己的女兒有一天也會進入職場？他們能接受自己的女兒受到這樣的對待嗎？他們會揣測也許自己的女兒很享受並且以之為上位的捷徑嗎？他們會責怪自己的女兒當時為什麼沒有拒絕領導嗎？他們會不會鼓勵自己的女兒站出來指認加害者、勇敢地為女性發聲呢？我真的很疑惑。」

舉報信強調，「我希望公司不僅對加害者，更要對組織者、煽動者和惡意抹黑者做出嚴肅懲戒。我不接受任何的道歉和賠償，只希望正義能夠伸張，真相能夠還原，還受害人一個公道，還職場女性一個公平，還EY 一個正直的企業價值觀、充滿正義的企業文化和一個充滿安全感的工作環境。」

據《九派財經》報導，17日晚，一份署名為安永中國董事長兼大中華區首席執行官Jack Chan發出的內部信曝光。

Jack Chan在內部信中說，安永已針對此次性騷擾風波啟動調查程序，同時為有關人員提供了即時、持續的支援。

內部信顯示，安永的《全球行為守則》為公司的每個人都建立了道德框架，安永大中華區對不道德行為採取零容忍的立場。同時，安永建立的支持網路，允許並接收對任何違反《全球行為準則》行為的報告，並將在嚴格保密的情況下對不道德行為加以調查。

在內部信中，Jack Chan還說，出於對當事人隱私的保護，安永內部暫時無法就該事件提供更多的細節。