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整隻手臂貼女兵胸部晃動3秒　她嚇到愣住！飛訓部上校判刑4月

▲台南陸軍航空特戰指揮部飛行訓練部前上校主任被控，對一名女兵以手觸胸性騷擾，台南地院將他刑4月，可易科罰金、可上訴。（圖／記者林悅攝）

▲台南陸軍航空特戰指揮部飛行訓練部前上校主任被控，對一名女兵以手觸胸性騷擾，台南地院將他判刑4月，可易科罰金、可上訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前台南陸軍航空特戰指揮部飛行訓練部上校政戰主任，被控2020年9月29日上午，乘女兵跑步不及防備時，伸出右手攔阻去路，乘機將其右手臂緊貼於女兵之上胸處，並停留約2、3秒後，再慢慢沿著女兵上胸滑行將手抽回，以此方式碰觸女兵之胸部，致女兵感覺不適提告性騒擾，一審法官將該上校判刑4月，可易罰金。

判決指出，被告原係陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部上校政戰主任，被害人則係飛訓部本部連女上兵，飛訓部於2020年9月29日上午10時，在大禮堂舉辦「中華民國進出口公會聯合總會」參訪行程，由飛訓部承接裝備陳展與合影任務，並於同日上午9時30分許，由陸軍航空特戰指揮部政戰主任實施參訪活動場地預檢，飛訓部1位中尉輔導長陪同預檢，因負責攝影的被害人尚未到場，中尉輔導長打電話給在禮堂待命的飛訓部中校科長，請科長通知同在禮堂待命的女兵到停機坪場地預檢。

女兵接到指令後，即於上午9時35分許，攜帶相機自禮堂穿廊往室外停機坪合影地點方向跑去，被告上校主任則與輔導長一起從停機坪走進禮堂，而在禮堂門口附近遇見正向停機坪跑去之女兵。未料被告見狀竟基於性騷擾之意圖，乘女兵跑步不及防備時，在禮堂門口處，突然伸出右手攔阻女兵之去路，告知女兵不用過去了，而乘機將其右手臂緊貼於甲女之上胸處，並於停留約2、3秒後，再慢慢沿著女兵之上胸滑行將手抽回，以此方式碰觸女兵之胸部，致甲女感覺不適，案經女兵訴由憲兵指揮部台南憲兵隊報請台南地檢署偵查起訴。

被告稱他朝女兵跑的方向正前方伸出右手，阻擋女兵的去路，告知女兵不用過去了等情，惟否認有何性騷擾之犯行，辯稱他有在女兵要跑到集合地點時伸手，但是不確定有沒有碰觸到甲女的胸部，詳細的經過他不太確定，只記得他急著要去外面處理接待的任務，只記得他有舉起手，當下跟女兵說不用再去預檢場地了，趕快就位，就位的地點是指大禮堂；他有伸出右手平舉到女兵跑的方向的正前方。

但女兵指控她當時感到很不舒服、一度停在原地恍神，在她身後的中校科長問她「上校是否有碰到妳？」，她才回神、回說「有」，且上校手臂是整個貼在她上胸並有施力，她當下嚇到，沒有立刻制止。中校科長表示會陳報處理，接續飛訓部軍方即展開調查。

除了女兵陳述；現場另有中尉輔導長與中校科長兩位軍官目擊證述，科長當時人在女兵正後方，他說有看到上校伸右手攔阻女兵、手的高度約在女兵胸部位置，雖不知有無碰到胸部，但女兵有跟他說「上校碰到她胸部」。

輔導長證稱，當時看到女兵從大禮堂内往直升機停機坪的方向小跑步出來，在靠近被告時，被告突然將他的右手橫舉欲試圖阻擋甲女往停機坪跑，因當時女兵是小跑步的狀態，加上被告的手是突然舉起，因此造成被告的右手臂觸摸在女兵上胸，被告在觸摸到女兵上胸時並沒有馬上放開並說對不起，反而是手依然放在女兵上胸的位置，手沿著女兵的上胸慢慢的往他的方向收回，並對女兵講說不用去，直到最後被告手掌自女兵胸部移到右肩膀才放下，被告就離開現場了。

輔導長指出，正常來說被告比女兵還高，所以他的手伸起來應該是要撞到甲女的頭部而不是胸部；他感覺被告是故意，正常來說男生碰到女生的胸部，手都會馬上離開並說對不起，但他看到的情形是被告的手碰到女兵的胸部後，在女兵往外跑的慣性下，所以被告的手是緊貼在女兵上胸位置又晃動了幾下，當女兵停下時她的手還停留2、3秒才慢慢貼著女兵胸部收回；他看到女兵遭被告碰到胸部後，其當下表情很僵硬凝重、沒有笑容，低頭看著被告的右手觸摸在她的上胸位置，直到被告的手收回去，被告就離開了；之後在整個任務結束後，女兵有向他提到被告的手放在她的胸部的事情。

台南地院法官審訊後採信被害人及證人證詞，認定被告有對被害人性騷擾，依性騷擾罪判被告上校主任4個月徒刑、可易科罰金，可上訴二審。

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