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社會 社會焦點 保障人權

陸軍情侶私密片瘋傳！檢警全面清查手機「接觸者」　結果出爐

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸軍懲處外流影片男女主角。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍某軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流，引起議論。軍團獲報後，除了將2人調單位，也記2大過、2小過，恐將面臨汰除，而情侶2人也在2月初向高雄市婦幼隊完成報案，追查外流源頭，檢、警調查後，已初步排除軍方智慧型手機監控系統（MDM）後台外洩的可能，目前正鎖定曾「接觸」過手機的相關人士進行清查。

該對軍中情侶影片拍攝時間在2021年，但不料今年卻遭外流。兩名當事人2月1日晚間10時許發現影片外流，2日凌晨便到高雄市區某分局偵查隊「諮詢」，結束後並未提告。

▲▼陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

▲陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

影片被流出後，女子曾在IG與LINE群組上請求大家協助自己找出外流、散布者，但接連幾天又有由男主角掌鏡的新片段流出。到了2月5日，這對受害情侶前往警局正式提告妨害風化。

警方接獲報案後，隨即報請檢察官指揮偵辦，原本打算交由市刑大科偵組主責偵辦，但因情侶提告的是妨害風化的散播猥褻畫面罪，最後協調後仍由婦幼隊偵辦，並請科偵組協助科技偵查的部分，不過由於全案備受關注，因此警方對案情低調不願多談。

據了解，由於國軍在營區內使用手機需灌錄「國軍智慧型手機管理軟體」（MDM）程式，外界一度以為是否MDM的軍方後台人員在監控時取得，但經過清查後，已經初步排除此一管道，目前檢警已將可能「接觸」過手機的相關人士，列為偵辦重點。

警方表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

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