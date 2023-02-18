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大陸 大陸焦點 特派現場

與多人發生性關係「一路狂升職」！陸女貪官被雙開　遭轟五毒俱全

▲▼雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎。（圖／翻攝自微博）

▲雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省紀委監委周五（17日）通報，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎，因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。段穎曾是大陸最年輕正廳級官員，雙開通報指出，她涉嫌搞權色交易與多人發生不正當性關係等，還被批「五毒俱全」：違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律。

通報指，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予段穎開除黨籍和公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

▲▼雲南省紀委監委對省投資促進局原黨組書記、局長段穎。（圖／翻攝自微博）

公開簡歷顯示，段穎1982年10月生，貴州興仁人，早先在昆明工作，2008年6月通過公開選拔，擔任嵩明縣委書記助理，後任縣委常委、宣傳部長。

2012年10月，她再次通過公選，出任紅河州下轄的瀘西縣縣長，後相繼擔任州商務局局長、州發改委主任等職。

2017年12月，段穎當選共青團雲南省委副書記，成為副廳級幹部。2021年1月，段穎出任省投資促進局黨組書記、局長，此番履新，她一度成為大陸最年輕的正廳級幹部。去年8月，段穎官宣被查。

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