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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆拿政治獻金給兒！　林明溱、林儒彬駁斥：不參選2024立委

▲▼朱立倫赴南投名間鄉受天宮參拜 ，南投縣立委補選候選人林明溱與兒子林儒彬宣布不投入2024立委選舉 。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴南投名間鄉受天宮參拜 ，南投縣立委補選候選人林明溱與兒子林儒彬宣布不投入2024立委選舉 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

南投縣立委補選候選人、前南投縣長林明溱，近日遭民進黨指控，林在2018年選舉期間，把民眾捐出的政治獻金，每個月支出8萬元，給兒子林儒彬，當做薪水。稍早林儒彬宣布，為澄清此事，他宣布，他不會參與2024區域立委的選舉，且林明溱選完這次補選也不會投入2024立委選舉。

民進黨副秘書長黃建嘉抨擊，林儒彬擔任林明溱特助時，自稱不支薪，事實上卻用政治獻金給兒子每月8萬月薪。林儒彬說，8萬元是縣長選舉時擔任競選幹部的人事費用，依法向監察院申報，民進黨卻說成是縣長特助費用，顛倒是非相當可惡。

黨主席朱立倫今（18）日赴南投名間鄉受天宮參拜，林儒彬也特別指出，民進黨近日一直在打林氏家族是政治家族，因此他特別宣布，「我不會參與2024區域立委的選舉」， 另外林明溱這次補選完之後，也不會投入2024立委選舉機會，希望特此澄清。

林儒彬強調，他以前也是黨部主委，其實都是無私的一直為黨奉獻，就是希望黨更好更有期待，承擔責任。去年九合一選舉，南投過半鄉鎮長都是國民黨籍，「這就是我們起步的第一步」，希望未來國民黨會有更優秀的人選，打贏區域立委席次。

林儒彬也質疑，蔡培慧選過烏溪線立委選輸後改選縣長，縣長選輸後又改選濁水溪線立委，可說前無古人後無來者，憑什麼只讓蔡培慧選？他為民進黨前立委湯火聖及現任不分區立委羅美玲抱不平，質疑民進黨都讓空降選，且蔡培慧擔任行政院中辦執行長後，第一件事就是開除湯火聖，民進黨南投在地民代是否能夠服氣？

朱立倫說，這次選舉要從正面角度，選擇第一天就上手、選擇能夠為南投爭取最多預算、選擇能夠與南投縣長許淑華無縫接軌密切配合的候選人，這才是為南投好。民進黨拋出各種負面不實傳言，今天正是非常清楚的告訴大家，林明溱絕對不是為個人，而是為了許淑華對南投的政見打拚、為了全體南投縣民犧牲奉獻，也將培育更多年輕世代讓南投更有希望。

 

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政治獻金林明溱林儒彬2024立委南投

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