射殺前妻！密西西比州爆槍擊6死1傷　槍手開車「多地犯案」

▲ 密西西比州發生6死槍擊案 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西西比州泰特郡（Tate County）17日發生槍擊，52歲男子克拉姆（Richard Dale Crum）涉嫌向前妻等多人開火，造成6人死亡，1人受傷，可能還包括其他家庭成員。他試圖逃離案發現場時被逮個正著，面臨一級謀殺等指控。

根據CNN，泰特郡警長蘭斯（Brad Lance）說明，警方17日上午11時接獲第一通報案電話，當時克拉姆將車子停在該州北部農村小鎮Arkabutla一家商店停車場，向旁邊的車輛開槍，導致駕駛中彈身亡，所幸車內另一人沒有受傷。克拉姆接著進入商店又駕車離去，開到前妻家中將她射殺，再攻擊與她同居的未婚夫。

警方找到克拉姆的車後將他逮捕，還在他家後方一條小路上發現有另2名男子被殺，一人倒在路上，一人陳屍車內。另外2名受害者則是在附近一間屋內被槍殺，分別為一男一女，可能與克拉姆有某種關係。還有一人受到槍傷，在急救人員治療後不須送醫。

克拉姆被捕時正意圖逃離案發現場，車上搜出幾把手槍和一把獵槍，目前關押於泰特郡監獄，犯案動機尚不清楚，6名死者身分仍在確認。密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）表示，已經聽取本案相關簡報，據信槍手獨自犯案，現正持續調查。