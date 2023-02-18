「愛的大兵」連續27年情人節同地等待戀人　至今未娶未生

Retired U.S. Marine Esteban Perez has spent 27 years waiting for his sweetheart to return. Every Valentine's Day, he stands on a street corner in the Mexican city of Nuevo Laredo with flowers hoping that a woman he met at a nightclub in 1996 will show up pic.twitter.com/qHZaxPuLk8 — Reuters (@Reuters) February 16, 2023

記者林彥臣／綜合報導

每年情人節，退役的美國海軍陸戰隊員佩雷茲（Esteban Perez）都會站在墨西哥邊境城市新拉雷多（Nuevo Laredo）的街角，希望能再次見到當年的戀人，至今已經連續27年，還因此被當地人稱為是「愛的大兵」（the soldier of love）。

根據《路透社》報導，佩雷茲在1996年在新拉雷多的一家夜店，與一位名叫塞西莉亞（Cecilia）的女孩相遇，他表示「我從來沒有再找過其他的女孩，因為我永遠不會在其他女孩身上，看到我在塞西莉亞所見到的一切」。

▲「愛的大兵」佩雷茲（Esteban Perez）連續27年每逢情人節，就在同一處街角等待當年的情人。（圖／路透）

《路透社》援引當地媒體報導稱，他們兩人交往了2個月，之後與塞西莉亞分手了。目前尚不清楚他們分開的原因，但據《拉雷多晨報》（Laredo Morning Times）報導，他因為與兵役有關的職責而不得不離開那個城鎮，所以他們是被迫分開。

由於不知道塞西莉亞去了哪裡，也不知道如何聯繫她，佩雷茲決定在他們分手的幾年後，回到新拉雷多尋找她，「愛的大兵」的故事也因此在社群上傳開，有人覺得佩雷茲對塞西莉亞的感情美麗而真誠，但也有人覺得他太執著，應該放下過去繼續前行。

佩雷茲告訴《路透社》，基於對塞西莉亞的愛，多年來他始終單身，至今未娶未生。

佩雷茲也說，今年的情人節是他在這個街角等她的最後一年，「今天是我最後一次站在這裡，今天是最後一天。」