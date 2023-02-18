「2023台灣燈會」倒數計時！2／19閉幕卡司出爐　原子少年Ozone助陣

▲偶像團體原子少年Ozone將現身台灣燈會閉幕演出。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

闊別23年，將整個台北城市變成燈區的「2023台灣燈會」倒數計時，展期最後一天2月19日於國父紀念館燈會中央燈區閉幕演出，交通部觀光局邀國、內外知名團體接力登場，觀光局今公布演出卡司，偶像團體原子少年Ozone也將現身助陣。

觀光局表示，「2023台灣燈會」最後一晚，規劃從2月19日下午4點30分開始至晚上9點30分主燈最後一次展演，閉幕表演節目邀請首次在亞洲演出，來自法國的4公尺高發光巨偶「心靈圖騰」，與阿卡貝拉天團-歐開合唱團、泰雅之聲合唱團獻聲演出。

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觀光局指出，另還有以傳統台灣樂器搭配鍋碗瓢盆的趣味打擊樂劇、以爵士舞蹈見長場面華麗的爵代舞蹈劇場、特技讓人屏息的台灣特技團、出神入化扯鈴舞蹈的舞鈴劇場，以及新生代台灣偶像團體原子少年-Ozone等，都將讓「2023台灣燈會」閉幕節目呈現多元融合的風貌。

由於台灣燈會周邊場地實施交通管制，觀光局建議民眾搭乘大眾運輸工具前往觀賞，另因人潮眾多，觀光局也提醒前往賞燈的民眾，遵循現場人流管控措施及各燈區與舞台區工作人員的指引，維護賞燈及觀賞表演節目的安全及秩序。

▼2023台灣燈會2月19日閉幕演出。（圖／觀光局）