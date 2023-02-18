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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥不只點小芸？徐巧芯凌晨加碼爆2女　暗語「勾三秀六」曝光

記者葉國吏／綜合報導　

行政院前發言人陳宗彥遭爆「常態性召妓」，跟酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖也被立委曝光。不過對話中除了「小芸」之外，台北市議員徐巧芯更加碼爆料另外2位小姐，也是陳宗彥曾經點過的，同時也透露陳宗彥跟豆哥之間的暗語「勾三秀六」意思。

▲▼徐巧芯。（圖／翻攝YouTube／徐巧芯）

▲徐巧芯凌晨直播加碼爆料陳宗彥曾點過的2位小姐。（圖／翻攝YouTube／徐巧芯）

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆陳宗彥疑似常態性召妓，還在談論視聽歌唱場所變更案時，突然向酒店業者「豆哥」王孝瑋問出一句，「小芸有空嗎？」陳琬惠表示，陳宗彥在擔任台南市新聞及國際關係處處長時，多次透過同一組手機號碼聯繫豆哥，包含到店內消費、帶小姐出場等等，究竟陳有無幫忙酒店業者喬事及召妓，希望相關單位能展開調查。

此外，徐巧芯18日凌晨在社群直播，她拿出監聽譯文透露，陳宗彥跟豆哥都以「同學」互稱，點到喜歡的小姐就會要求豆哥記下名字。當要點小姐的時候就會傳訊給豆哥「同學，方便找個朋友嗎」，還問出現「勾三秀六」（勾代表出場3小時、性交易6000元）等酒店行話。

▲賴清德（左）與陳宗彥（右）。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）

徐巧芯透露，從監聽譯文中還有看到「愛佳」、「愛玲」兩個小姐名，豆哥也交代酒店經紀「要找助理幫忙載過去」、「那個女生，要跟她交代，不要收錢，也不要問太多。」

 
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