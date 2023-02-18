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補班日熱到30℃　明午後「冷氣團到」北東轉雨最低10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天補班日全台晴朗、高溫上看30度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天補班日全台晴朗、高溫上看30度，好天氣持續到明天下午，有波冷空氣南下，北、東轉有雨，氣溫逐日下降，周三最冷下探10度左右，強度有大陸冷氣團的標準。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18)日至明(19)日上午各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。今日各地區平地氣溫：北部11至27度，中部11至29度，南部12至30度，東部13至29度。

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明下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨(左圖)，氣溫逐日下降；下周二(21日)晚、周三(22日)晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右；強度明顯比上波弱，但仍有達「大陸冷氣團」標準的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬19日20時地面圖顯示，下周(19)日下午起北、東轉雨；菲律賓東方海面有熱帶擾動發展。右圖：最新(17日20時)美國系集模式(GEFS)路徑模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，先偏西北，再轉東北減弱打轉、消散，對台不具威脅。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下周三白天起至周五(24日)白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。下周一至周三、大台北、東半部持續有局部短暫雨，中南部多雲時晴；下周四、五西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天尚未結束，下周五(24日)晚起另一波強冷空氣開始南下，強度有待觀察。

菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，因垂直風切大，發展的機率並不高，其路徑對台亦不具威脅(右圖)，但模式模擬的大氣環境，會因此熱帶擾動而增大其「不確定性」，應持續觀察最新的資料。

 
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