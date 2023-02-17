今起回暖近30℃！下周「冷氣團」濕冷10℃　2地區有雨

▲白天起冷空氣減弱，高溫接近30度，周末全台好天氣。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(17日)晨受到輻射冷卻加持，截至5：03本島平地最低氣溫為新竹(關西鎮)8.6度；白天起冷空氣減弱，高溫接近30度，周末全台好天氣，不過周日（19日）有另一波冷空氣南下，下周二下探10度。另外，菲律賓東方海面有今年第一個熱帶擾動活動跡象。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(17)日各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，天氣回暖、晚偏涼微冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部11至25度，中部12至28度，南部11至29度，東部10至26度。

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明(18)日至下周(19)日上午各地大多晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。

▲左圖：最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬19日20時地面圖顯示，下周日下午起北、東轉雨；菲律賓東方海面有熱帶擾動發展。右圖：最新(16日20時)歐洲系集模式路徑模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，先偏西、轉西北，再轉東北減弱、消散，對台不具威脅。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下周日下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨(左圖)，氣溫逐日下降；下周二(21日)晚、周三(22日)晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。強度比上波弱，達「大陸冷氣團」標準的機率為最高。

下周四(23日)冷空氣減弱，氣溫回升，北、東仍有局部短暫雨。模式亦顯示菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，其動向對台雖不具威脅，但會增大冷空氣模擬的「不確定性」，應持續觀察。