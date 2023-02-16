「雨水」要來了！　全台變天時間曝

▲周日是24節氣的「雨水」。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周日是24節氣的「雨水」。天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，周日午後東北季風又將逐漸增強，北部、東半部雲量增多，迎風面降雨逐漸變得明顯；預期中南部、恆春半島天氣也會轉陰，並且有局部短暫陣雨的機會，尤其是山區會比較明顯一些。

林琮訓指出，今天（16日）持續受到強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫出現在苗栗三灣鄉，氣溫降到7.4度，其餘各地低溫9-13度，由於西半部有較多低雲存在，因此夜間的輻射冷卻作用並沒有非常明顯，但是整體氣溫仍然偏低，感受寒冷。

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林琮訓說，預期到了白天，冷空氣會稍微減弱，白天高溫跟周三相比會略微回升，北部、東北部17-18度，中南部、花東20-24度，各地天氣穩定多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨機會。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）







林琮訓分析，周五隨著大陸高壓出海，環境轉為偏東風，到周末冷空氣會再更進一步減弱，不管是清晨的低溫或是白天高溫，都會比今天再更為回升，白天高溫舒適偏暖，但是在夜晚到清晨感受上還是比較涼。

林琮訓表示，至於天氣方面，因為水氣偏少，迎風面東半部地區會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大、降雨量也不多，西半部基本上都維持晴到多雲的穩定天氣，晨間要留意有局部霧或低雲發生機會。

林琮訓指出，周日午後東北季風又將逐漸增強，北部、東半部雲量增多，迎風面降雨逐漸變得明顯，高溫下滑；中南部仍然維持暖熱型態，但是到了晚上，南邊熱帶擾動的外圍水氣，逐漸順著太平洋高壓勢力引導北上到台灣附近，預期中南部、恆春半島天氣也會轉陰，並且有局部短暫陣雨的機會，尤其是山區會比較明顯一些。

林琮訓說，預估下波冷空氣會影響至下周二，到了下周三逐漸減弱，強度上並不是很強，大致上落在東北季風或是大陸冷氣團的邊緣，預估北部、東北部低溫14-15度，中南部16-18度；不過，不太一樣的是南邊有比較豐沛的水氣北上，但距離還有一段時間，預報還有可能有變化，請大家要持續注意最新的天氣資訊。