陳宗彥隔11年被爆接受性招待　他揭全因賴清德連殺這3人

記者黃翊婷／綜合報導

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。時事評論員李正皓認為，為何時隔11年陳宗彥才被爆料召妓，「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」，因為民進黨黨主席賴清德最近為了改革，連殺台南市議會議長邱莉莉、前新竹市長林智堅、英系中常委黃承國3人，這次的事件就是標準的政治反作用力。

▲陳宗彥17日晚間已向行政院長陳建仁提出辭呈。（資料照／記者陳家祥攝）

陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠踢爆疑似常態性召妓，連與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖、手機號碼、台南地檢署檢察官的簽呈也一併曝光。雖然陳宗彥17日下午隨即召開記者會駁斥，但同日晚間他又向陳建仁提出請辭，為整起事件留下許多疑點。

▼▲邱莉莉（上圖）、黃承國（下圖）。（圖／記者林悅翻攝、ETtoday資料照）

李正皓17日在臉書PO文分析，為何時隔11年陳宗彥才被爆料召妓，而且連對話紀錄、判決書、酒店名稱等所有資料都有，「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲。」

李正皓認為，陳宗彥是賴清德的嫡系子弟兵，賴最近為了改革民進黨，連殺邱莉莉、林智堅、黃承國3人，但改革力量越大，反作用力就會越大，陳宗彥事件就是標準的政治反作用力，「後面還有好戲，我們繼續看下去。」

▲林智堅14日坦承論文有瑕疵，已撤回對台大學位的訴願。（資料照／記者屠惠剛攝）

資深媒體人黃揚明也透過臉書PO文指出，這次的目標當然不是陳宗彥，而是當時陳的老闆賴清德，從監聽譯文、對話截圖等相關證物流出，且手機門號相同，就可以知道這槍是有備而來，看來賴還是得提防，畢竟「明槍易躲暗箭難防」。

▼李正皓臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）