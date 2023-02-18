「小芸有空嗎」陳宗彥爆召妓對話全文曝光　頭貼有貓膩

▲民眾黨立委陳琬惠踢爆政院發言人陳宗彥「疑似常態性召妓」。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者葉國吏／綜合報導

行政院前發言人陳宗彥遭爆「常態性召妓」，跟酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖也被立委曝光。細看截圖藏有許多細節，尤其是頭貼還跟陳宗彥的書法作品一模一樣。

民眾黨立委陳琬惠17日公布的LINE截圖對話，可以看到陳宗彥跟豆哥有以下對話：

豆哥：知道了，明天務必幫忙一下

陳宗彥：送商業登記嗎？

豆哥：配合變更登記

豆哥：經發局會簽後才回到使管科蓋章，請協助縮短流程時間，還有消防局要跑….

豆哥：（兔兔狂歡貼圖）

豆哥：好累…

陳宗彥：好

陳宗彥：案名是

豆哥：李詠恩視聽歌唱場所變更使用工程

===事隔3小時===

陳宗彥：小芸有空嗎？

豆哥：我問問

陳宗彥：如何？

豆哥：還沒回報

豆哥：今天不方便

陳宗彥：有差不多的嗎

豆哥：有~

陳宗彥：民生路上

豆哥：一樣地點？

豆哥：要一些時間準備

陳宗彥：好

陳宗彥：路邊

其中可以看到的是，陳宗彥大頭貼照片，剛好跟他臉書貼出的辦公室牆掛的一副書法作品雷同，而「小芸有空嗎？」更是成為現今熱門網路關鍵詞，許多人都想知道小芸到底是何方神聖。

▼陳宗彥曾經貼出辦公室照片。（圖／翻攝臉書／陳宗彥）