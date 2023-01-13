爆乳田慎節扮超萌小白兔拜年　網暴動嗨喊：聲音好好聽、好香！

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」戴上兔子耳朵裝飾向大家拜年。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）



記者詹宜庭／台北報導

實況主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」成功當選嘉義市議員，爆乳身材加上甜美外型在網路上掀起熱議。即將迎來農曆新年，田慎節12日也在臉書分享戴上兔子耳朵裝飾的拜年影片，感謝醫護人員努力防疫，並期待未來口罩解放。影片一出立馬引發暴動，有網友留言表示「聲音好好聽，好香的影片！」

正值公司尾牙與春節期間，Molly翎熹昨日在臉書上貼出為嘉義基督教醫院尾牙活動錄製的拜年影片，喊話「三年來的疫情辛苦大家了，謝謝你們。」隨後便獻上深深一鞠躬，感謝道「因為有大家的努力，在這艱困且漫長的日子，台灣的未來才能依舊充滿著希望。她也呼籲，大家在防疫努力之下，別忘了自己的身體健康，並預祝大家農曆新年快樂，期待未來口罩解放。

影片中可見Molly翎熹身穿粉色系旗袍，綁著辮子戴上兔子耳朵，青澀可愛模樣吸引千名網友點讚，有網友表示「太驚艷了！想不到人那麼美聲音也那麼美」、「聲音真的很好聽」、「我第一次把政治人物的影片看完，連看我家議員的影片都沒那麼認真」、「聲音好好聽，好香的影片」、「很棒！可是下一波疫情爆發在即大家都要加油」等。