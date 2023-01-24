　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怪到不行！　2022政壇八大怪異現象一次看

▲▼陳琬惠、林智堅、林奕華、王鴻薇。（合成圖／記者屠惠剛攝、蔣萬安辦公室提供、翻攝自王鴻薇Facebook）

▲陳琬惠、林智堅、林奕華、王鴻薇。（合成圖／記者屠惠剛攝、蔣萬安辦公室提供、翻攝自王鴻薇Facebook）

記者詹宜庭、江采蓁／台北報導

回顧2022年九合一大選，國民黨贏得13縣市，其中有11縣市更取得議員過半席次，而民進黨則創下空前慘敗，僅拿下5縣市，全台政黨地盤再次重組，而且不論在選舉期間及選後，也都出現不少過去罕見的插曲，除了首位全台名字最長的議員當選人，還包括候選人早已退選卻仍當選、當選後馬上轉戰又當選、落選後馬上遞補就職、當選了卻堅決不就職等等。《ETtoday新聞雲》整理2022年政壇八大怪異現象，帶您一起來看看這一連串的政治插曲。

一、王鴻薇當選市議員後投入立委補選

台北市長蔣萬安於九合一選舉中辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，國民黨於12月1日徵召11月26日才剛成功當選連任的台北市議員王鴻薇參選。

雖然王鴻薇當選台北市松山信義區議員還不到一個禮拜，就轉身又投入北市第三選區立委補選，引發不少「落跑」罵名，但根據北市選委會計票，1月8日的立委補選，最終投票率為43.35%，王鴻薇拿下60519票，打敗民進黨候選人吳怡農的54739票。

王鴻薇於1月16日下午赴立法院正式宣誓就職，預估將可拿到超過258萬元的選舉補助款，創下台灣政壇1個半月內先當選台北市議員、後再當選立法委員的首例。同時也引發了短期間就領到兩筆選舉補助款的修法爭議。

二、林智堅掀2022全台候選人論文風暴

前新竹市長林智堅於去年7月5日遭到國民黨立委王鴻薇指控，其2008年就讀中華大學科技管理所碩士時，所發表的論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，與竹科管理局標案報告高度相同，不但錯字一樣，結論、建議、引用文獻等多處也都十分相似。

同日，資深媒體人黃揚明也在臉書爆料，林智堅在2013年赴台灣大學國家發展研究所進修，寫下的碩士論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例》，涉嫌抄襲同所碩士生余正煌的論文，許多文句、引用的民調資料皆相同。

台大收到林智堅論文抄襲檢舉後，在8月9日召開記者會表示，經審定會認定，余正煌並無抄襲，而是林智堅抄襲余生碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，由教務處核定。針對上述結果，林智堅於8月12日宣布退選桃園市長，更說明，由於論文寫作上的瑕疵成為政治角力，造成社會紛擾感到抱歉；未來也持續尋求救濟途徑，捍衛自身清白，由立委鄭運鵬接任參選。

中華大學隨後也在8月24日對外公布審議會決議，認定林智堅論文確實存在抄襲情事，且情節重大，決定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。綜觀來看，林智堅參選桃園市長期間，短短15天內兩個碩士學位遭到「雙殺」，並因論文抄襲而宣布退選。而林智堅的論文案，同時也掀起了2022年九合一選舉，一股大規模檢視全台候選人的論文風暴。

三、民進黨大敗丟失中間選民及年輕人選票

民進黨於2022九合一大選中創下創黨以來最差成績，丟了基隆、桃園、新竹市，最終只拿下5縣市，黨主席蔡英文召開記者會宣布即刻請辭。民進黨中常也成立「2022年大選檢討小組」，並於2022年12月28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告，指民進黨面臨中間選民與年輕族群的大幅流失，成為九合一選舉敗選的關鍵因素，必須深切檢討。

鄭文燦更於檢討會中，點名林智堅論文事件相關處理，他說，一個政治人物取得學歷過程必須經過檢驗，必須嚴肅看待誠信、面對質疑的處理態度，沒辦法及時止血、設定停損點，加深民眾對民進黨處理方式的不滿，造成候選人選擇退選，陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而外溢到其他選區。

對此，林智堅則透過臉書表示，未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉，但逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭。至於敗選檢討報告中他是唯一被具名提及的黨同志，他強調，願意承擔責任，也再次向國人、支持者及黨內同志表達最深切的歉意。

四、林奕華2月才就職北市副市長致選區沒有立委

台北市長蔣萬安上月23日公布小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任台北市副市長。不過，林奕華卻表示，由於正值立法院預算會期，待手邊各項重要工作告一段落後，於2023年2月再轉換至市府服務。

但由於林奕華是現任區域立委，依公職人員選罷法規定，若林奕華2月才請辭立委，因為所遺任期不足1年，不進行補選，形同在2024選舉前，台北市大安區立委一席，將空缺一年。

五、陳琬惠縣長選舉落選立刻遞補上不分區立委

民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長，出缺的立委席次，依黨內排序由民眾黨立法院黨團主任陳琬惠遞補，於2022年12月28日上午在立法院宣示就職。

針對不分區立委出缺情況，根據選罷法相關規定，依序由政黨推薦參選名單順序來遞補；若政黨推薦候選人名單無人遞補時，則該席次視同缺額。而陳琬惠是民眾黨不分區排序中遞補的第一人。

由於陳琬惠於2022九合一大選時，代表民眾黨參選宜蘭縣長，於11月26日挑戰現任縣長林姿妙落敗，因此形成縣長選舉落選後，馬上遞補成為立委的罕例。

六、國民黨議長選舉全台大跑票

縣市議員就職後登場的就是議會正副議長的重頭戲，不但是地方勢力的合縱連橫，也往往牽動著黑金的角力大戰。2022年特別的是，出現比往年規模更大的選前對立、選舉跑票、選後退黨的戲碼，像是民進黨在台南市大陣仗的派系糾葛及選舉黑金爭議，以及國民黨的高雄市議員曾俊傑；台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國；花蓮縣議員謝國榮、鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮；基隆市議員張芳麗等人，因議長選舉跑票，遭到開除黨籍處分，其中花蓮縣遭開除黨籍議員高達6位，是所有縣市中人數最多。

值得關注的是，還有選上議長後就退黨的花蓮市議員張峻，還有陣前倒戈與民進黨合作的高雄市議員曾俊傑，現順利成為高雄市副議長。

七、當選里長「堅決不就職」

鍾翠民當選高雄鳳山區海光里長，但受限國防部約僱人員任用條例，在就職日前，以個人因素向鳳山區公所遞交「不就職聲明書」。值得注意的是，她雖然不便就職，但打算由參選議員失利的原任里長老公廖國誌回鍋補選。

在花蓮則也有富里鄉長當選人張容榕在登記完成後宣布退選，而個人也未再投入選舉活動，但仍在輔選團隊繼續運作下合法當選，她先是缺席就職典禮，後才發表聲明表示「絕對不就職」，但選舉補助款一共8萬6220元將全數捐給富里鄉公所。

八、史上「名字最長」的政治人物

姓名長達16字的無黨籍「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹競選嘉義市議員成功當選，成為史上名字最長的政治人物。

直播主「Molly」翎熹是在網紅「Gtokevin小商人」協助下改名並登記參選，當時「小商人」就表示，主要是要讓大家都能合法大聲的講出「田慎節」，而「田慎節」則與之前南投縣某高中男學生涉性侵女同學的爭議案件有關，Molly也在政見發表會時猛攻這起南投性侵案件，質疑未成年槍手開槍殺人的可以講名字，性侵卻不行，而她本姓顏、不姓田，改名參選就是要力抗不公惡法。

▼全台名字最長的政治人物-嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）

▲▼全台名字最長的市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）

ET快訊
進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰
2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必小心
18人爽中100萬春節大紅包　大樂透槓龜「初四上看1.2億」
快訊／楊紫瓊入圍奧斯卡影后！　《媽的多重宇宙》獲11提名大贏
快訊／嘉義轎車失控衝人行道！10機車被撞「骨牌倒」
愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！　醫曝：這姿勢最易受傷
陸汽車改裝店大火！麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」
破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：別亂丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

加州頻傳大規模槍擊！　朱立倫「深表哀痛」：籲政府維護僑胞基本安全

怪到不行！　2022政壇八大怪異現象一次看

10位愛曬毛小孩政治人物特輯！　爆萌寵物療癒一瞬間

「為別人眼光動刀90%都會後悔！」　整形名醫最常做1件事：不是開刀

律師譴責民進黨：把蕭美琴派去「花蓮屎坑」10年　什麼鍋配什麼蓋

觀海、賞櫻又可嚐萬里蟹　新北推春節遊台2線一次滿足

走春好去處！北中南3「眷村文創園區」　體驗獨特年節氛圍

太有勇氣！這對夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯頻點頭肯定

蔡英文視察特指部、海巡　關心高雄水情要求「加速水資源建設」

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

加州頻傳大規模槍擊！　朱立倫「深表哀痛」：籲政府維護僑胞基本安全

怪到不行！　2022政壇八大怪異現象一次看

10位愛曬毛小孩政治人物特輯！　爆萌寵物療癒一瞬間

「為別人眼光動刀90%都會後悔！」　整形名醫最常做1件事：不是開刀

律師譴責民進黨：把蕭美琴派去「花蓮屎坑」10年　什麼鍋配什麼蓋

觀海、賞櫻又可嚐萬里蟹　新北推春節遊台2線一次滿足

走春好去處！北中南3「眷村文創園區」　體驗獨特年節氛圍

太有勇氣！這對夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯頻點頭肯定

蔡英文視察特指部、海巡　關心高雄水情要求「加速水資源建設」

日經亞洲：富士康等「台灣科技公司」　加速墨西哥投資

落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

回顧世足！台灣人愛足球還愛賭？1個月運彩賣破百億

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福　民眾熱情領取旺兔紅包

別在廚房裸體！初四「接神」7大禁忌曝光　觸犯恐整年沒財運

日職生涯567轟史上第三　門田博光病逝享壽74歲

進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰：根本沒清

出國人潮塞爆貴賓室！　「愛馬仕6點就開門」郁方老公嚇瘋：有病

雪天陽台上長出「50up棕色毛球」　原因曝光超暖心

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

女兒將婚禮提前5個月舉行　全為讓癌末父能牽她進場..

政治熱門新聞

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

徐巧芯自爆過年最怕被問1問題！初二不回娘家原因曝

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

「林智堅論文門」影響民調曝光　61.1%不支持蔡英文「挺堅到底」

律師譴責民進黨：把蕭美琴派去花蓮屎坑

蔡英文年夜飯遭酸法餐！「食材估價圖」曝光　這道料理是冷凍食品

藍營重返北桃　李四川、蘇俊賓春節拚市政

影／「什麼都不必說」影片曝光！　蔣萬安偷躲影印機後傻笑練舞

誰來接閣揆？　學者分析：「他」任國防部長機率比較高

閣揆找來找去還是只有蘇貞昌？　他急幫蔡英文登徵人啟事

核二廠3月14日將除役　趙少康要蔡英文回頭是岸：快把台灣害死了

為何把民進黨往死裡打？　徐巧芯：這是我尊重你的方式

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

蕭美琴被點名「台灣第二位女總統」　前路透記者：有堅毅不服輸表情

更多熱門

相關新聞

侯友宜南部出身成綠最強假想敵？　他曝3挑戰：還是劣勢多

侯友宜南部出身成綠最強假想敵？　他曝3挑戰：還是劣勢多

2024總統大選暗潮洶湧，各黨派都在積極佈局，綠營目前定於一尊、由副總統賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則以新北市長侯友宜聲望最高，也有綠營人士憂心侯友宜南部出身，恐沖淡民進黨在南部優勢，對此，民進黨立委許智傑24日表示，賴清德南部聲望頗高，且侯還要面對落跑、深藍、外交等三大挑戰，民進黨還是要有信心。

他揭林智堅論文案未曝光民調　61.1%民眾反對「全黨挺一人」

他揭林智堅論文案未曝光民調　61.1%民眾反對「全黨挺一人」

「林智堅論文門」影響民調曝光　61.1%不支持蔡英文「挺堅到底」

「林智堅論文門」影響民調曝光　61.1%不支持蔡英文「挺堅到底」

被讚為「華府最有影響力大使」　蕭美琴春節沒休息：業務爆多

被讚為「華府最有影響力大使」　蕭美琴春節沒休息：業務爆多

核二廠3月14日將除役　趙少康要蔡英文回頭是岸：快把台灣害死了

核二廠3月14日將除役　趙少康要蔡英文回頭是岸：快把台灣害死了

關鍵字：

林智堅民進黨林奕華王鴻薇陳琬惠鍾翠民曾俊傑顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

即／宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

更多

最夯影音

更多
10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定
1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面