怪到不行！　2022政壇八大怪異現象一次看

▲陳琬惠、林智堅、林奕華、王鴻薇。（合成圖／記者屠惠剛攝、蔣萬安辦公室提供、翻攝自王鴻薇Facebook）



記者詹宜庭、江采蓁／台北報導

回顧2022年九合一大選，國民黨贏得13縣市，其中有11縣市更取得議員過半席次，而民進黨則創下空前慘敗，僅拿下5縣市，全台政黨地盤再次重組，而且不論在選舉期間及選後，也都出現不少過去罕見的插曲，除了首位全台名字最長的議員當選人，還包括候選人早已退選卻仍當選、當選後馬上轉戰又當選、落選後馬上遞補就職、當選了卻堅決不就職等等。《ETtoday新聞雲》整理2022年政壇八大怪異現象，帶您一起來看看這一連串的政治插曲。

一、王鴻薇當選市議員後投入立委補選

台北市長蔣萬安於九合一選舉中辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，國民黨於12月1日徵召11月26日才剛成功當選連任的台北市議員王鴻薇參選。

雖然王鴻薇當選台北市松山信義區議員還不到一個禮拜，就轉身又投入北市第三選區立委補選，引發不少「落跑」罵名，但根據北市選委會計票，1月8日的立委補選，最終投票率為43.35%，王鴻薇拿下60519票，打敗民進黨候選人吳怡農的54739票。

王鴻薇於1月16日下午赴立法院正式宣誓就職，預估將可拿到超過258萬元的選舉補助款，創下台灣政壇1個半月內先當選台北市議員、後再當選立法委員的首例。同時也引發了短期間就領到兩筆選舉補助款的修法爭議。

二、林智堅掀2022全台候選人論文風暴

前新竹市長林智堅於去年7月5日遭到國民黨立委王鴻薇指控，其2008年就讀中華大學科技管理所碩士時，所發表的論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，與竹科管理局標案報告高度相同，不但錯字一樣，結論、建議、引用文獻等多處也都十分相似。

同日，資深媒體人黃揚明也在臉書爆料，林智堅在2013年赴台灣大學國家發展研究所進修，寫下的碩士論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例》，涉嫌抄襲同所碩士生余正煌的論文，許多文句、引用的民調資料皆相同。

台大收到林智堅論文抄襲檢舉後，在8月9日召開記者會表示，經審定會認定，余正煌並無抄襲，而是林智堅抄襲余生碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，由教務處核定。針對上述結果，林智堅於8月12日宣布退選桃園市長，更說明，由於論文寫作上的瑕疵成為政治角力，造成社會紛擾感到抱歉；未來也持續尋求救濟途徑，捍衛自身清白，由立委鄭運鵬接任參選。

中華大學隨後也在8月24日對外公布審議會決議，認定林智堅論文確實存在抄襲情事，且情節重大，決定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。綜觀來看，林智堅參選桃園市長期間，短短15天內兩個碩士學位遭到「雙殺」，並因論文抄襲而宣布退選。而林智堅的論文案，同時也掀起了2022年九合一選舉，一股大規模檢視全台候選人的論文風暴。

三、民進黨大敗丟失中間選民及年輕人選票

民進黨於2022九合一大選中創下創黨以來最差成績，丟了基隆、桃園、新竹市，最終只拿下5縣市，黨主席蔡英文召開記者會宣布即刻請辭。民進黨中常也成立「2022年大選檢討小組」，並於2022年12月28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告，指民進黨面臨中間選民與年輕族群的大幅流失，成為九合一選舉敗選的關鍵因素，必須深切檢討。

鄭文燦更於檢討會中，點名林智堅論文事件相關處理，他說，一個政治人物取得學歷過程必須經過檢驗，必須嚴肅看待誠信、面對質疑的處理態度，沒辦法及時止血、設定停損點，加深民眾對民進黨處理方式的不滿，造成候選人選擇退選，陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而外溢到其他選區。

對此，林智堅則透過臉書表示，未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉，但逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭。至於敗選檢討報告中他是唯一被具名提及的黨同志，他強調，願意承擔責任，也再次向國人、支持者及黨內同志表達最深切的歉意。

四、林奕華2月才就職北市副市長致選區沒有立委

台北市長蔣萬安上月23日公布小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任台北市副市長。不過，林奕華卻表示，由於正值立法院預算會期，待手邊各項重要工作告一段落後，於2023年2月再轉換至市府服務。

但由於林奕華是現任區域立委，依公職人員選罷法規定，若林奕華2月才請辭立委，因為所遺任期不足1年，不進行補選，形同在2024選舉前，台北市大安區立委一席，將空缺一年。

五、陳琬惠縣長選舉落選立刻遞補上不分區立委

民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長，出缺的立委席次，依黨內排序由民眾黨立法院黨團主任陳琬惠遞補，於2022年12月28日上午在立法院宣示就職。

針對不分區立委出缺情況，根據選罷法相關規定，依序由政黨推薦參選名單順序來遞補；若政黨推薦候選人名單無人遞補時，則該席次視同缺額。而陳琬惠是民眾黨不分區排序中遞補的第一人。

由於陳琬惠於2022九合一大選時，代表民眾黨參選宜蘭縣長，於11月26日挑戰現任縣長林姿妙落敗，因此形成縣長選舉落選後，馬上遞補成為立委的罕例。

六、國民黨議長選舉全台大跑票

縣市議員就職後登場的就是議會正副議長的重頭戲，不但是地方勢力的合縱連橫，也往往牽動著黑金的角力大戰。2022年特別的是，出現比往年規模更大的選前對立、選舉跑票、選後退黨的戲碼，像是民進黨在台南市大陣仗的派系糾葛及選舉黑金爭議，以及國民黨的高雄市議員曾俊傑；台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國；花蓮縣議員謝國榮、鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮；基隆市議員張芳麗等人，因議長選舉跑票，遭到開除黨籍處分，其中花蓮縣遭開除黨籍議員高達6位，是所有縣市中人數最多。

值得關注的是，還有選上議長後就退黨的花蓮市議員張峻，還有陣前倒戈與民進黨合作的高雄市議員曾俊傑，現順利成為高雄市副議長。

七、當選里長「堅決不就職」

鍾翠民當選高雄鳳山區海光里長，但受限國防部約僱人員任用條例，在就職日前，以個人因素向鳳山區公所遞交「不就職聲明書」。值得注意的是，她雖然不便就職，但打算由參選議員失利的原任里長老公廖國誌回鍋補選。

在花蓮則也有富里鄉長當選人張容榕在登記完成後宣布退選，而個人也未再投入選舉活動，但仍在輔選團隊繼續運作下合法當選，她先是缺席就職典禮，後才發表聲明表示「絕對不就職」，但選舉補助款一共8萬6220元將全數捐給富里鄉公所。

八、史上「名字最長」的政治人物

姓名長達16字的無黨籍「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹競選嘉義市議員成功當選，成為史上名字最長的政治人物。

直播主「Molly」翎熹是在網紅「Gtokevin小商人」協助下改名並登記參選，當時「小商人」就表示，主要是要讓大家都能合法大聲的講出「田慎節」，而「田慎節」則與之前南投縣某高中男學生涉性侵女同學的爭議案件有關，Molly也在政見發表會時猛攻這起南投性侵案件，質疑未成年槍手開槍殺人的可以講名字，性侵卻不行，而她本姓顏、不姓田，改名參選就是要力抗不公惡法。

▼全台名字最長的政治人物-嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）