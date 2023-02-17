【廣編】格蘭路思單一麥芽威士忌極絢之淬42年台灣限量首發42瓶

▲台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘(左)及知名服裝設計師Daniel Wong(右)，大讚《格蘭路思單一麥芽威士忌極絢之淬42年》純手工訂製雕塑極致品味融合創新工藝。

圖、文／格蘭路思提供

創立於1879年，位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的高級威士忌品牌The Glenrothes格蘭路思，擁有承襲百餘年釀造工藝，並懷抱「雪莉桶新思路」的創新態度，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如限量藝術品般的存在。

2023年格蘭路思全球鉅獻《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣限量首發42瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製，在釀造風味與呈獻心意上跳脫以往制式的品牌框架，完美反映出新思路的意象概念，除了於珍稀手工訂製雪莉桶內陳釀酒液，更結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶，每一個頂級手工酒瓶都是由八位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的工匠，秉持最嚴謹的態度、以最高品質的11道繁複工序，純手工打造而成，體現出低調奢華的高質感，讓具有獨到品味、對風格有極高堅持的人們，有無可挑剔的理由，詮釋出珍藏者價值不凡的眼光。

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