最新民調！郭台銘負面聲量佔7成　怎麼「配」都輸綠營「這組合」

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最新民調！郭台銘負面聲量佔7成　怎麼「配」都輸綠營「賴蕭配」

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲最新民調顯示，郭台銘近期為代表國民黨參選2024總統動作頻頻，卻招致負面聲量。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘表態有意代表國民黨參選2024總統大選，且拜會過立法院長王金平表示有意回黨，更傳出他私下做過民調，並在春節期間請示神明，媽祖和關公的答案都是「同意」，引發熱議。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析郭台銘與王金平會面後，網路輿情針對郭台銘相關留言的討論內容，批評郭台銘的聲量佔整體討論量的7成，且不論副手怎麼「配」，好感度皆輸民進黨主席賴清德搭配駐美代表蕭美琴。

TPOC資料顯示，其中聲量最高、佔比高達19％的聲量聚焦郭台銘以4年前68歲的自己「年輕氣盛」回應當年的退黨風波，網友皆在嘲諷郭台銘自稱四年前「年輕」，而雖然聲量第二高的風向是表示支持郭台銘，有16％聲量，但其餘熱門話題幾乎都在反對郭台銘參選總統。至於反對的言論如藍營支持者批評他「怎麼好意思再叫國民黨提名他」聲量佔比10％、批評「郭台銘可能成為中共代理人」佔9.6％、提醒「生意人不要碰政治」佔8.2％、示警「富士康在中國大陸，郭台銘恐被對岸控制」相關言論佔7.6％，還有人翻出郭台銘昔日「民主不能當飯吃」等爭議言論，佔7％。

總體而言，TPOC資料顯示，在郭王會面後，批評郭台銘的聲量佔整體討論量的7成，網友對於郭台銘想參選總統似乎並不埋單。

進一步分析郭台銘與其他國民黨黨政要角搭配的網路情緒聲量與好感度，網路數據分析顯示，郭台銘無論搭配民眾黨主席柯文哲、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫，網路好感度都比不上賴清德搭配蕭美琴，以及新北市長侯友宜搭配台中市長盧秀燕的組合。

總體而言，民進黨的「賴蕭配」好感度高達0.87最高，國民黨成功連任的地方諸侯組成的「侯盧配」好感度0.84緊追在後，而「郭朱配」好感度僅0.49、「郭王配」僅0.45、「郭柯配」只有0.39，儘管「郭朱配」和「郭柯配」在總聲量上略勝一籌，不過前述數據已透露，郭台銘不僅在網路上被綠營攻擊其與中共的關係，甚至連藍營支持者對他不滿，對近期郭台銘欲重回國民黨的呼籲及作法，表達強烈負面意見，因此儘管郭台銘動作頻頻，幾乎都是招致負評，好感度不如潛在對手。

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TPOC聲量民調郭台銘總統

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