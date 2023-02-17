　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

食品老闆因疫情欠債400萬　拉兒子當車手日薪7000「很自責」

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手，灰衣男是父親。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲的黃姓男子經營食品買賣，因為疫情收不回貨款，積欠上游400多萬元，為了能快速還錢，於是叫原本從事服務業的21歲兒子跟他一起當車手，2人日薪可拿7000元，光1月份就提領154筆，金額390多萬元，次數太多引起警方注意，警方蒐證多日，在去年小年夜逮捕歸案，黃父坦承犯行，很自責把兒子也拉下水。

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手。（圖／民眾提供，下同）

黃父積欠400多萬元，不堪債主每天催討，透過友人介紹當起詐欺集團車手，他負責提領，日薪5000元，他兒子負責開車，日薪2000元，父子倆從1月份開始提領，光1個月就提領154筆，幾乎市區的ATM都有黃的身影。

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手。（圖／民眾提供，下同）

警方透過車牌查出父子身份，再和提款機的監視器畫面比對，在去年小年夜當天上門逮捕，黃父坦承所為，對於把兒子拉來當車手非常自責，訊問後將黃姓父子依詐欺罪嫌送辦。

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，統計今年迄今，已查獲詐欺集團62團，車手及取簿手440人，由於強力查緝的結果，導致車手人力大缺人，詐團看準民眾想快速賺錢心態，在網路上標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入，甚至要求提供名下帳戶、密碼，而成為詐團的車手兼人頭帳戶，落網後才知道自己只是詐騙集團的棋子，最後還是要面對民事及刑事責任。

ET快訊
高雄16歲男逃家「阿嬤LV袋」被識破！　原因超心酸
北投地震與大屯火山有關　岩漿庫岩層陷落「範圍很大」
吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」！　挨告結果曝
快訊／國小男童「掉進北市動物園水池」　滑手機踩空影片曝
LIVE／10萬香燈腳塞爆！　「粉紅超跑」抵北港朝天宮
快訊／橋頭地檢署墜樓！　男子無生命跡象
《玩很大》男星突做1失誤舉動！　吳宗憲秒變臉：你幹哪行的
性愛片外流遭記過汰除！　陸軍情侶現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

戴電子腳鐐殺女移工　兇手打完頭說「我不知打她哪裏？」

食品老闆因疫情欠債400萬　拉兒子當車手日薪7000「很自責」

快訊／高雄橋頭地檢署驚傳墜樓　男子從頂樓落下無生命跡象

吸金30億炫富！主嫌瑪莎拉蒂2名車拍賣　檢方：拍賣只有一次　

想給孩子一個家！移民署擴大自行到案專案　助越南準爸爸返國

破工程搞12億！吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」　挨告結果曝

陸軍性愛片外流！軍官情侶記過列汰除　現身回應：做了不該做的事

立委集體收賄案二審再開　遭重判10年的蘇震清仍稱無罪

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

戴電子腳鐐殺女移工　兇手打完頭說「我不知打她哪裏？」

食品老闆因疫情欠債400萬　拉兒子當車手日薪7000「很自責」

快訊／高雄橋頭地檢署驚傳墜樓　男子從頂樓落下無生命跡象

吸金30億炫富！主嫌瑪莎拉蒂2名車拍賣　檢方：拍賣只有一次　

想給孩子一個家！移民署擴大自行到案專案　助越南準爸爸返國

破工程搞12億！吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」　挨告結果曝

陸軍性愛片外流！軍官情侶記過列汰除　現身回應：做了不該做的事

立委集體收賄案二審再開　遭重判10年的蘇震清仍稱無罪

努力不懈勤磨技特殊選才償心願　光華高中吳佳臻榮登虎尾科大金榜

左挺賴清德右喊侯友宜選總統　廟方「與侯交情好」：其他都客套話

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類　紐時專欄作家嚇到失眠

「東引氣球」單純為氣象探測？　邱國正：我不這麼認為

投手丘太陡千賀滉大不太習慣　最愛的美國食物是「披薩」

【廣編】限時9天！Sealy席伊麗「貨櫃樣品床墊」特賣會

女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

助土耳其災後重建！衛福部捐款專戶「累計逾8.5億」善款

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

香港名導任柏林影展評審　「失去自由時，電影首當其衝」痛揭心聲

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

殺超商店員　紙雕師：願接受死刑

台中夜店激情片上傳網路　4男女被法辦

龍舟天菜墜坑亡！現場警示燈根本沒亮

國3寶山BMW壓成鐵餅　4車連環撞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

「龍舟天菜」墜坑亡！　女友哀慟發聲

高雄16歲男逃家想自立！出走原因超心酸

即／曾文溪河畔「火龍式延燒」警消出動灌救

性愛片外流！軍官情侶接受懲處回應：做了不該做的事

「陳時中伸鹹豬手」　徐巧芯挨告結果出爐

更多熱門

相關新聞

歸仁警逮獲3名詐騙車手

歸仁警逮獲3名詐騙車手

台南市歸仁警分局執行防詐騙勤務時，發現26歲蔡姓男子等3人，進入歸仁區1家超商內進行ATM提款，警方發現蔡嫌等人身影與詐騙車手相符，經通報警力支援，埋伏緝獲蔡嫌等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

「神鬼仲介」一屋多租撈400萬！房東租客都受害

「神鬼仲介」一屋多租撈400萬！房東租客都受害

情侶檔賣人頭門號　友驚：收到毒品通知書

情侶檔賣人頭門號　友驚：收到毒品通知書

投資85萬「再付10萬」才能贖回　女聯手警揪幣商車手

投資85萬「再付10萬」才能贖回　女聯手警揪幣商車手

神鬼渣男網路選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

神鬼渣男網路選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

關鍵字：

車手詐團欠債

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面