食品老闆因疫情欠債400萬　拉兒子當車手日薪7000「很自責」

▲▼台中警方查獲一對父子檔車手，父親很自責把兒子也拉來當車手，灰衣男是父親。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲的黃姓男子經營食品買賣，因為疫情收不回貨款，積欠上游400多萬元，為了能快速還錢，於是叫原本從事服務業的21歲兒子跟他一起當車手，2人日薪可拿7000元，光1月份就提領154筆，金額390多萬元，次數太多引起警方注意，警方蒐證多日，在去年小年夜逮捕歸案，黃父坦承犯行，很自責把兒子也拉下水。

黃父積欠400多萬元，不堪債主每天催討，透過友人介紹當起詐欺集團車手，他負責提領，日薪5000元，他兒子負責開車，日薪2000元，父子倆從1月份開始提領，光1個月就提領154筆，幾乎市區的ATM都有黃的身影。

警方透過車牌查出父子身份，再和提款機的監視器畫面比對，在去年小年夜當天上門逮捕，黃父坦承所為，對於把兒子拉來當車手非常自責，訊問後將黃姓父子依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，統計今年迄今，已查獲詐欺集團62團，車手及取簿手440人，由於強力查緝的結果，導致車手人力大缺人，詐團看準民眾想快速賺錢心態，在網路上標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入，甚至要求提供名下帳戶、密碼，而成為詐團的車手兼人頭帳戶，落網後才知道自己只是詐騙集團的棋子，最後還是要面對民事及刑事責任。