「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

▲▼1對情侶檔販賣人頭門號，朋友驚問，為何收到毒品通知書。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲呂姓女子經友人介紹和小9歲的周姓男大學生同居，2人不但在網路販賣精品，還以1張800元的價格向親友收購人頭門號，謊稱作生意用途，其實是轉賣給詐團、色情業、毒犯或放高利貸業者，直到親友收到毒品案件通知書才知受騙，2人每月最高可賣出300張，2年來獲利逾百萬元，如今已被台中地檢以詐欺罪嫌起訴且裁定羈押。

台中市刑大偵四隊與刑事警察局第六大隊偵五隊在2021年間破獲土耳其跨境電信詐欺機房，發現被騙的大陸人個資是由暱稱「魚聞樂」提供，經長期蒐證，「魚聞樂」真實身分並非1人，而是1對情侶檔，去年底前往北屯區一處社區搜索，逮捕呂女、周男，並查扣行動電話7支、人頭門號卡94張及現金27萬元等。

經查，呂女在網路販賣精品皮包、腕錶及保養品，賣場評價4.9顆星，頗受買家好評，私下卻偕同正在台北念大學的周姓小男友販賣個資及人頭門號卡，大賺黑錢，2人以作生意為由，向親友收購手機門號，1張800元購買，再以1000元轉賣給不法業者。

周男曾誇口說，每月可賣出200至300張人頭門號，2人至少已販賣2年，獲利約144多萬元，一旦觸法被停話，還線上教學如何與電信業者客服應對申請復話，警方蒐證發現，周男的親友抱怨「收到毒品案件通知書」、「太誇張了吧，當初不是說給正途的人使用嗎？」可見不少人誘騙上當。

2人不但賣人頭門號，也賣個資，提供給詐騙集團使用，個資不只台灣人，連泰國、香港或中國大陸等民眾也有。

呂女較周男年長且個性強勢，平時都是呂女幕後主導，指示周男出面與犯罪集團洽談買賣，因此2人落網時，呂女矢口否認犯案，由周男一肩扛起，供稱呂女不知情，但警方蒐證掌握到呂女曾致電電信業者客服申請復話，且在工作手機的聊天紀錄中得知，「個人星座是雙子座、六月生、有小孩」等語，與呂女資料相符，2人最後都被依詐欺罪嫌起訴，且遭台中地方法院裁定羈押。

台中市刑大呼籲，販售人頭門號卡供詐騙集團犯罪使用，違者最重可依刑法加重詐欺罪，判處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。