龍舟天菜「墜14米坑」亡！　媽媽81字悲慟留言求真相

記者葉國吏／綜合報導

曾獲得2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，昨晚（16日）騎車墜入14米深坑洞內不治，引發討論。陳俞安母親悲慟萬分，在兒子臉書留下81字，另許多粉絲都相當不捨。

▲桃園龍舟天菜陳俞安墜入施工坑洞中身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

▲陳俞安媽媽發文。（圖／翻攝臉書）

消防隊員獲報後趕抵現場，但陳俞安已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。陳俞安的意外離世讓許多人相當不捨，他的媽媽也在臉書留言寫道：

兒子 我想你了....忍了整天眼淚 夜晚還是爆發

從小貼心的你。下課送我的花 你的抱抱。一一出現在腦海裏 就讓我好好哭一場吧！天亮後打起精神幫你找出真相~ 媽媽真的好愛你 好愛。好愛

短短81字流露出母親的哀慟，底下粉絲也留言安慰「剛剛看到不敢相信，這不是真的…妳要保重身體」、「希望能趕快還原真相，還俞安一個公道。也希望妳們夫妻能保重身體」、「阿姨叔叔節哀 我們都於心不忍這麼好一個孩子 他是體育界的驕傲棟樑 大家的努力一定會找出真相。」

▼桃園騎士墜14米坑洞亡，身分曝光是亞運金牌國手陳俞安。（圖／翻攝自當事人臉書）