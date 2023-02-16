獨／遭AV導演告妨害名譽不出庭恐遭拘提　「兇版李毓芬」曝原因

▲網美陳香菱被告妨害名譽卻2度缺席沒出庭。（資料照／翻攝自陳香菱Instagram）

記者劉昌松／台北報導

被封為「兇版李毓芬」的網美香菱，因為在IG上批評AV導演圤智雨是「超級心術不正的一個人」，圤智雨不滿名譽受損，控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署去年底首度開庭，香菱並未現身，15日再次傳喚香菱仍未到，若檢察官考量有必要，不排除開出拘票甚至通緝。對此，香菱向《ETtoday新聞雲》記者表示，完全沒收過這個案件的(開庭)通知，會再打電話詢問北檢。

圤智雨(本名郭震宇)從事AV拍攝2年多，2022年6月間，圤智雨突與女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，不止一次想對她「潛規則」，圤智雨則曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃則公開2021年的一段7分鐘錄音檔，證明自己所言有據。

▲圤智雨控告香菱妨害名譽，並在先前出庭時放話「誰弄我就告誰」 。（資料照／記者劉昌松攝）

此時，香菱(陳香菱)也加入戰局，在IG限動批評圤智雨「超級心術不正的一個人」、「毀人為樂趣的一個人」，香菱還稱自己不認識娃娃，沒見過面，「但從她的文字裡，圤先生就是這樣的人。」

圤智雨憤而控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署2022年12月15日首度開庭，傳喚雙方釐清案情，結果只有圤智雨出庭，並受訪表示：「誰弄我就告誰。」香菱則未現身。檢察官改傳香菱16日上午二度開庭，香菱卻始終沒有現身。

記者詢問香菱為何都不出庭，香菱表示，「完全沒通知」，「我從來沒有收過這個案件的(開庭)通知」，香菱並隨即向律師諮詢，得知地檢署傳喚通知常用平信，可打電話去地檢署查案號，並說她看了新聞才知道被告，但沒有收到通知。