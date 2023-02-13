台版柬埔寨釀3死！「棄屍組」首開庭...他哭求交保：想陪孩子開學

▲台版「柬埔寨詐騙」釀3死，負責「棄屍組」今法院首開庭。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3人死亡，先後落網的「茶董」陳樺韋、「大姊」傅榆藺等27人羈押至今。負責黃女、林男屍體遺棄的「棄屍組」，法院首開庭，5人均認罪，潘姓被告更當庭痛哭求交保說，自己有1名8歲兒子，最近剛開學，真的很想陪伴，公訴檢察官則認5人說詞不一致，仍有串供之虞等，建請法官續押。

今（13日）士院針對「棄屍組」5名被告先行準備程序。30歲邱宏儒坦承犯行並稱，是「茶董」要他開權利車載運屍體遺棄，處理後要他將車輛夾毀報廢，但他沒有照做則將車輛丟路邊，完事後到三重跟「蝦董」拿27萬報酬。

邱的辯護律師表示，邱從案發至今都坦承犯行，至於與其他被告所述不同，只是因每個人記憶不同，且他僅參與棄屍部分，並無串證之虞，加上遺棄屍體並非重罪，還育有2名未成年子女，願以10萬元交保，限制住居等條件都可以配合。

自行投案的38歲蔡智帆，開庭沒請律師並坦承犯行。他稱當時邱宏儒與他聯繫，他答應會幫忙並找了不知真實身份綽號「阿亦」及潘依凡，但「阿亦」突然喊卡退出，因此自己才到現場幫忙棄屍拿10萬元報酬，最後他強調，自己可當證人，並向法官說「當初是自己打電話到警局說要自首」，願以5至10萬交保。

▼邱男等5人負責遺棄黃女與林男屍體。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

31歲葉智升沒請律師坦承犯行，他稱當天並不知道要棄屍，直到坐上邱車輛到山上，邱打開後車廂，他還問「這是什麼」邱則神色淡定說是屍體，他更當庭抱怨，自己幫忙租車，本來只租2天，但邱卻開了10幾天，車行還一直寄存證信函。

法官問他對於延長羈押有什麼意見，他則回「我有意見！」法官問他要能用多少錢交保，他則淡淡說2萬，並稱自己家中是做工的，母親拿2萬可能也很困難，更保證絕對不會跑，並強調可以賺大錢賠被害人。

40歲潘依凡認罪向法官說，案發時蔡智凡問他要不要賺錢，只需要開車載東西去丟，到了桃園據點看到很多人被囚，他嚇壞，地板上已經有一具一體用太空包裝好，另一具躺在地上的，不知道是不是屍體，但他全程都站在旁邊，是由現場的人員將遺體裝袋。

最後他痛哭求交保並說，爸媽都去世，家裡欠很多錢，現在8歲大的孩子是由自己手足幫忙照顧，最近開學，他真的很想出去陪孩子。

由於5嫌羈押期屆滿，公訴檢察官認說詞與其他共犯所述沒完全相符，需對質詰問釐清，因此仍有串證之虞等，建請法院續押，法官諭知全案候核辦將5人還押看守所。