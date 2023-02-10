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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男開山刀猛砍前女友　搬「免死金牌」還指定醫院精神鑑定

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區去年8月發生一起情殺案，家住天母陳姓男子不滿被葉姓前女友分手，當街拿出預藏開山刀朝葉女猛砍，導致其腹部等處受傷，陳男被依殺人未遂起訴，至今被羈押看守所。法院今（10日）開庭，陳男否認殺人犯意僅認傷害，其辯護人則以精神抗辯主張刑法第19條減刑或免刑並請求聲請精神鑑定。

41歲陳男今開庭仍否認有殺人犯意，先前開庭其辯護人向法院聲請精神鑑定，但陳男表示與三軍總醫院北投某醫生有過糾紛，因此拒絕送該院做鑑定，法官則當庭向他說「你要求台大都有等半年以上，榮總則以業務繁忙無法受理」並提供陳目前可做速迅做出精神鑑定的醫院名單供他參考。

陳男坐在被告席一臉傻眼，法官見他執著樣，忍不住說有附設大學醫院做鑑定都要等很久，且「殺人未遂鑑定，很多醫生不喜歡做」最後陳男決定送台安醫院做精神鑑定。

開庭勘驗案發影片時，陳男看著自己彎身以左手抓住葉女左手，由上朝下砍的影片，全程情緒淡定，影片一幕，葉女口中帶血快速穿越馬路奔跑，他竟小聲自言自語說「那應該是牙齒咬到嘴唇才流血」，甚至更自曝第一刀是砍肩膀並非腰部。

▼陳男不滿被分手，拿預藏開山刀朝葉姓前女友猛砍。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼南港凶殺。（圖／翻攝自爆廢公社）

29歲葉女在交往期間，發現男友「怪怪的」對她生活諸多限制，讓她不願隱忍求全，於去年4月就提出分手，不甘被分手的陳男也不斷聯繫、跟蹤葉女，希望能挽回情感，但葉女不勝其擾，決定向新北市海山分局提告陳男涉嫌恐嚇，警方也依法通報法院，並傳喚陳男到案說明，法院審理後認定恐嚇騷擾行為屬實，依法核發保護令，但陳男無視法院令狀，仍持續騷擾。

去年8月29日陳拿著預藏開山刀赴南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後追上更將開山刀拿出，朝葉女頭臉、腹部、手部多處猛砍，葉女經送醫後雖無生命危險，但後續復健將是漫漫長路。

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