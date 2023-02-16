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正妹治好手汗症「胸臀腿卻都濕了」　怒告名醫求償236萬吞敗

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲高雄許姓女子因手汗接受手術，胸、臀、腿卻出現代償性流汗。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名許姓正妹因手汗症深感困擾，找莊姓醫師手術治療，術後卻出現上背部疼痛，胸部、背部、大腿也出現代償性出汗。許女認為醫師在手術過程有疏失，也沒告訴她術後會有後遺症，導致她術後還需北上找大醫院治療，一怒告上法院求償236萬元。高雄地院審理，認為醫師已明確告知許女手術風險，她也簽字同意診所醫療行為，判醫師免賠。

判決指出，許女因手掌多汗症，於2019年10月4日到莊姓醫師科開設的外科診所求診，進行「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」。手術結束後，許女手掌出汗的問題解決了，但胸口、背部、腿部卻出現代償性出汗，上背部、上肢還有持續性的神經痛。

許女認為，醫師沒有先告知她會出現後遺症，如果她知道會有這種結果，根本不可能接受手術，也懷疑醫師在手術過程中有疏失，導致她後來陸續前往台大醫院、長庚林口醫院治療，支出醫療費、交通費1萬多元，還有23個月不能工作的薪資損失54萬餘元，她又預估重建手術費需要80萬元，後續無法工作，還要回診、復健大概再損失20萬，再加上精神撫慰金80萬元，共計向醫師求償236萬1190元。

全案審理時，醫師指出，許女的代償性出汗雖和手術有因果關係，但他在手術前有先出示書面文件，花了1小時向許女說明施術方式、手術成功率、可能副作用等等，文件經許女同意簽名。且許女有持續性上背部、雙上肢神經痛，並非他手術造成，而是許女於手術前6月19日，與他人打架受傷造成的，許女也是因為就學無法勝任全職工作才離職，也與他無關。

法官查看醫學鑑定，手術雖沒有造成許女雙上肢神經疼痛，但許女的上背部神經疼痛，則可能是因為手術傷及肋間神經所導致，然而這屬於併發症，而非疏失，另術後有代償性出汗症狀也是臨床上常見情況。且許女有在「立體定位最新療法治療手汗症說明書」等文件上簽名，加上許女與診所人員的對話，都顯示診所確實有在術前以書面或口頭告知她風險，判定醫師無疏失免賠，許女敗訴。

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