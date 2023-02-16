「1100元買4人房」到場傻眼！高雄民宿住宿券藏陷阱　超黑手法曝

▲「1100元買4人房」到場傻眼！民宿住宿券藏陷阱。（圖／新北法制局，下同）



記者許力方／綜合報導

有民眾花了1萬1000元向「悠閒渡假民宿」購買一本住宿券，沒想到被「不讀不回」，即使接電話，也總是說客房已訂滿，甚至有人入住才知道和照片中完全不同，遭到消費者申訴後又惡意缺席協商會議。雙北消保官已將違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者。

新北消保官指出，位於高雄市的悠閒渡假有限公司常在台北旅展或北部活動場所設攤推銷「悠閒渡假民宿」住宿券，標榜限時促銷4人房只要1100元，而且可用於日月潭、礁溪、花蓮、墾丁、高雄、嘉義、台東等多家旅館或民宿，還保證「無使用期限」、「寒暑假不加價」且「機會難得」。

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有消費者花了1萬1000元向悠閒購買一本10張的住宿券，不料撥打訂房專線卻總是無人接聽，傳LINE訊息也未讀未回，就算接聽電話，也總是說客房已訂滿而要求消費者改訂其他日期，或加價選擇其他民宿，甚至有消費者進住時發現與當初在旅展時展示的民宿照片完全不同。消費者迫於無奈只好向消保官提出申訴，但悠閒渡假有限公司皆惡意不出席協商會議。

消保官進一步說明，悠閒渡假民宿雖然在廣告單上標榜「無使用期限」、「假日不加價」、「寒暑假不加價」等三大保證招攬顧客，但消費者實際使用時則訂不到房，且住宿券上違規記載禮券期限、無履約保證且退券手續費過高。

新北市消保官曾於假日查獲該業者設攤販售無履約保證的住宿券，甚至喊出買一送一的優惠，但如果訂不到房也與廢紙無異；台北市消保官於台北旅展查核時，該公司雖向查核人員出示符合規定之住宿券，但疑似販售予消費者另一款無履約保證的住宿券，日前受理申訴案消費者所提供之住宿券亦無履約保證。雙北消保官皆已檢附相關違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者，並提醒展場或活動策展單位應禁止任何業者設攤販售不合法之禮券，以免成為不肖業者之幫凶。

新北消保官表示，旅遊業推出優惠促銷方案，但常有民眾在旅遊展或活動攤位購買非常便宜的民宿住宿券，等到要訂房時卻發現永遠訂不到房，花了數千元甚至上萬元買的住宿券變成與廢紙無異。提醒民眾，若購買住宿券應檢視有無記載履約保證等相關規定，如果不是旅館或民宿自行發行的第三方禮券， 更要提高警覺，免得吃虧上當還受氣。

若消費者購買住宿券主張要退券時，依照現行「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，業者不得收取超過3%的退費手續費，其餘款項須退還消費者。如發生消費糾紛時，可撥打1950全國消費者服務專線，或向本府消費者服務中心進行諮詢或申訴。