高雄發大財！鴻海董座拜訪陳其邁力挺市府　互允合作智慧城市

▲鴻海董事長劉揚偉來拜訪陳其邁市長 。（圖／記者吳奕翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鴻海持續投資高雄完備電動車產業鏈！繼2022年宣布進駐高雄和發產業園區及橋頭科學園區，成立台灣電芯研發暨試量產中心及打造電動巴士、電芯生產基地後，今（15）日鴻海科技集團由董事長劉揚偉再度親率高階團隊拜會高雄市長陳其邁，對於在高雄建立完整電動車關鍵零組件供應鏈進行交流；同時針對高雄成為智慧城市整城輸出典範的方向，鴻海也表達力挺態度，將運用軟體支援，透過系統整合角色建立完整生態系。

鴻海集團近年積極投入電動車、儲能系統等新事業佈局，呼應高雄市政府傳產數位淨零雙軸轉型政策，目前在高雄推動重點包括電動車產業、智慧城市及軟體研發三大方向，目標是協助高雄成為相關產業領域發展的新典範，並能整城輸出到國際，對高雄推動產業轉型，發展電動車產業及智慧城市相關應用至為關鍵。

▲鴻海董事長劉揚偉來拜訪陳其邁市長 。（圖／記者吳奕翻攝）

鴻海董事長劉揚偉今在拜會時除再次推崇高市府行政效率高，並提到會大力推動電動車產業在高雄發展。他也強調，高雄是新南向重要對接窗口，有全台最大商港及廣大生產腹地，非常適合做為電動車生產基地，未來電動車相關零組件可在高雄生產，除有效分工更能掌握產業下游發展契機，也能帶動產業上游發展，創造電動車商機。

劉揚偉指出，除原有進駐和發產業園區成立電池中心外，鴻海也規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，包括電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料、先進電池材料等。未來將擴大支持高雄，邀請台灣電池產業的合作夥伴一起到橋科投資，盼能打造更先進完善的高雄電池產業園區，進一步推動電動車與智慧運輸的發展，完備高雄電動車產業鏈。

會談提到智慧城市規劃時，有鑒於智慧城市涉及範圍大且複雜，鴻海表達有願意且有能力和高市府合作，投入各項軟體研發，以大帶小發揮群聚效益，扮演系統整合商的角色來解決高雄發展面臨的難題，將以智慧交通為主軸，加上智慧港口和智慧觀光來試運行，像是碼頭作業自動化、電動自駕貨櫃車、AR眼鏡等，盼能拓展至其他領域，在高雄建立完整生態體系，打造高雄為全球智慧城市典範，未來能夠整城輸出。

高雄市長陳其邁在會談中指出，電動車是全球發展趨勢，他上任後積極推動高雄電動車產業發展，爭取關鍵大廠投資高雄，並與中央密切合作加速橋科開發期程從原定6年大幅縮短至3年，包括鴻海集團、順益汽車、明碁材料等多家電動車大廠都插旗進駐，搭配未來國家級自駕車聯網試驗場域落腳橋科，形成完整電動車生態系。

陳其邁強調，高雄在金屬材料、車身鈑金件、電巴檢測方案都有厚實的基礎，加上充足人力與用地，市府積極部署電動車產業在高雄生根發展，更是推動高雄產業轉型非常重要的一環。結合鴻海電動車研發製造能量，從材料、電解液、隔離膜到製程設備等，形成在地產業聚落，市府將扮演企業最強夥伴，跟鴻海攜手打造高雄成為全球最強電車基地，更是智慧交通最重要的生產城市。

經發局長廖泰翔特別指出，高雄除了是鴻海集團全球電動車產業布局重要基地，著眼高雄在亞灣推動5G AIoT產業及打造多個國家級示範場域，近期更推動亞灣2.0發展國際級企業總部研訓中心、金融新創園區及水岸生活夜經濟，鴻海也加速規劃智慧城市完整解决方案，投入各項軟體研發，將以高雄為示範場域，以智慧交通為主結合電巴、車路聯網及大數據分析應用，加上智慧港口與觀光等應用服務，從高雄試點出發，帶領台灣智慧城市產業生態系走向國際市場。