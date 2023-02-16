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宣導奏效！學測1679件「考生未簽名」遭扣1級分　較去年大減7成

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心統計，今年學測仍有1679件未簽名，將被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績將在下周四（23日）公布，大考中心考試委員會今（15日）召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論，去年學測高達5766件考生未在簽名欄上簽名被扣分，引發各界熱議，今年儘管大考中心大力宣傳，甚至製作小卡提醒考生，但仍有1679件將被扣一級分，比去年大減7成，也比今年試場違規總共1030件還多。

今年學測共有11萬8560人報名，寫下23年來次低，大考中心表示，今年試場違規共有1030件，比去年853件增加177件，最多為未攜帶有效證件為567件，比去年增加171件；此外，違規件數第二名為考試鈴響後考生的手機未完全關機、攜帶不可攜帶入座物品或攜帶物品發出聲響，共有227件，較去年減少46件，依據考試規定，上述違規將被扣減一級分。

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▲▼學測明天登場，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心製作小卡，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

去年學測答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，卻高達5766人次考生未在簽名欄上簽名而被扣分，寫下歷年新高紀錄，為避免事件重演，大考中心透過多道程序提醒考生要簽名，包括在試場門口及試場講台上，張貼小海報提醒，並製作小卡，監試人員在核對考生身分，以小卡提醒考生要簽名。

不過，儘管媒體不斷報導，加上大考中心大力宣傳，今年糊塗考生依舊不少，根據大考中心統計，今年仍有1679件考生未依規定簽名，依考試規則將被扣一級分，比起上述試場違規總計1030件還多。

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