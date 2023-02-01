「處江湖之遠還是會憂其君」　王定宇分享蘇貞昌卸任暖心小故事

▲蘇貞昌卸任行政院長。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新舊任內閣團隊31日交接，前行政院長蘇貞昌正式交棒給新任行政院長陳建仁。民進黨立委王定宇1日就透過臉書分享交接時蘇貞昌和總統蔡英文的小故事，蘇貞昌看著蔡英文皺起眉頭時說道，「放心，處江湖之遠還是會憂其君。」

王定宇分享蘇貞昌在卸任交接時和蔡英文的小故事，他提到，幾個禮拜前在官邸，蔡英文堅持送蘇貞昌上車，走著走著蔡英文就開口說「以後我打電話你要接喔」，蘇貞昌停下腳步，回頭哈哈大笑回覆，「此去山高路遠，天圓地方，我不過是一介草民。」，但蘇貞昌看蔡英文已經開始皺起眉頭，便接著說道「放心，處江湖之遠還是會憂其君。」

蘇貞昌接著解釋，自己所說的「君」不是帝王，而是指「國家」。他感嘆，如果不是台灣這麼好的國家，窮苦偏鄉出身的他怎麼能從台灣尾拚到台灣頭、從最底層拚到這裡，而今要從最高機關大禮堂走出去，他將心懷國家，表達對這個國家的由衷感謝，感謝這塊土地、2千3百萬人給的栽培、機會和恩賜。最後他再豪邁說道，他力量雖小，但國家若有需要，「就算我一份啦，感謝台灣，天佑台灣！」

蘇貞昌的暖心故事一出，不少網友直呼「好感動」，也紛紛留言「感恩蘇院長，配陪大家走過疫情」、「蘇院長辛苦了！謝謝您為台灣付出的努力」、「為臺灣擁有最有拼勁的蘇貞昌院長而深深感動！」