學測塗鴉「哆啦A夢、皮卡丘」！考生眼神飄移辯生病仍扣全部分數

▲今年學測違規樣態多元，部分考生在答題卷上塗鴉塗哆啦A夢、皮卡丘。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績將在下周四（23日）公布，大考中心考試委員會今（15日）召開會議，審議今年學測違規狀況，今年考生違規樣態相當多元，其中高達532件是在答題卷上書寫與答案無關文字符號，包括塗鴉畫哆啦A夢、皮卡丘、蜜蜂等，還有一位考生在考試時多次眼神飄移且遭監試人員制止，考生卻辯稱服藥副作用，但經討論後仍扣減考生全部成績。

今年學測共有11萬8560人報名，寫下23年來次低，大考中心表示，今年試場違規共有1030件，比去年853件增加177件，最多為未攜帶有效證件為567件，比去年增加171件；另有1679件考生未在簽名欄上簽名，但已經比去年5766件減少了超過7成。

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考試委員會今天也討論違反答題規定的試卷該如何處罰，其中532件是考生在答題卷上書寫與答案無關的文字符號，例如有考生在英文作文答題卷上塗鴉「OK、可、100分」等多種表情符號，還有考生在社會科答題卷塗鴉哆啦A夢、皮卡丘、蜜蜂等圖像，其中哆啦A夢還附上「最後一科了！加油！」文字，在蜜蜂塗鴉還書寫「驚！Q被搬走了」等文字，大考中心決議，依規定上述532件都扣減一級分。

▲大考中心考試委員會今天審議今年學測違規案件。（圖／記者許敏溶攝）

此外，今年考區也提報不少案例，一名考生在數A時，考生眼神飄移，監試人員先口頭制止，下午自然科時，同樣眼神飄移，兩位監試人員輪流制止考生，隔天考試後，考生出示診斷說自己有焦慮症，服藥後有副作用，可能想睡或注意力不集中，因為監試人員明顯看到考生眼神飄移後馬上書寫答案，考區建議扣減全部成績，最後委員會同意扣減全部分數。

另今天提案討論中有一個案，監試人員在自然科考試時，發現一名考生在手背書寫「seprable」等文字，考生表示為前一天背單字寫在手背，雖然文字和該節自然科考試的物化生無關，但確實是寫在手背上，監試人員依規定告知考生違規，考區建議扣減全部成績。

不過，委員會成員認為，文字與該節考試無關，不應該處罰這麼重，部分委員認為，為維持考試公平性，仍然應該要扣分，最後經過討論及投票後，扣減該生一級分，未來大考中心也將修改相關考試規則，更明確進行規範。

