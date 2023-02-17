女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黎姓女騎士逆向騎車，與于姓女騎士發生擦撞，警消獲報到場時，發現黎女竟從河堤岸悄悄地滑進愛河裡，消防隊緊急下水救援，沒想到黎女拒絕上岸，還對救護人員潑水，甚至直接在河裡游了起來，畫面讓岸上的警消哭笑不得，鬧了好一陣子才成功把人拉上岸，原來黎女因為酒駕想逃避酒測，最後被依公共危險罪嫌送辦。

▲高雄女車禍後為了躲酒測，竟然滑進愛河裡。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在16日晚間7點20分，警消獲報，三民區裕誠路、河堤路口發生一起交通事故，一名43歲黎姓女騎士逆向騎車，與32歲于姓女騎士發生擦撞，于女報案後，轉頭卻見黎女拋下機車狂逃，下秒發現黎女竟「滑進愛河」。

▲黎女對消防員瘋狂潑水，最後更直接游泳逃走。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消趕抵現場後，發現黎女已經泡在愛河中不願上岸，雖然河水看似不深，大約只到黎女的腰部，但消防員仍拉著救生圈下水搭救，不過黎女不願上岸，不斷後退還對救護人員瘋狂潑水，讓岸上的警消都看傻了眼，最後黎女更直接在河裡游泳了起來，讓岸上警消驚呼：「阿！會游泳啦！」

黎女在愛河裡「戲水」了好一個小時，最後因體力不支，才接受勸說配合上岸，消防隊出動橡皮艇下水將她載到岸邊，並踩上救生梯上岸，才結束這場鬧劇。

▲▼黎女在河裡折騰了一個多小時，最後體力不支才上岸。（圖／記者許宥孺翻攝）

黎女上岸後，警方在她身上聞到濃厚酒味，原來黎女喝酒後與前夫發生口角，她負氣出門散心，沒想到發生交通事故，為了躲避酒測才會異想天開滑進愛河。

黎女經送醫救護並抽血換算酒測值為0.67Mg/L，涉犯刑法公共危險罪。另初步研判，黎女不依規定駛入來車道，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，確切肇因將由交通大隊進一步分析研判。