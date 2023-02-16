　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院明開議　柯建銘：聚焦疫後特別預算、擴大排黑修法

▲▼立法院聯席委員會審查發現金特別條例 柯建銘聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期17日將開議，針對新會期重大議案，民進黨團總召柯建銘受訪說，黨團不設定「絕對優先」，目前行政院送赴立院審議議案仍有逾百件，除了攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及其特別預算案，與掃除黑金有關的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》，包括治安、道安、組改相關草案均入列。

柯建銘說明，立法院2月17日開議後，民進黨團將在當天召開黨團會議，拜託黨團成員總質詢改書面將人數減半，另預計2月23日選舉常設委員會召委，之後再由各委員會召委協調新會期重大議案。

其中，攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案已於上會期付委，柯建銘說，這是本會期內政委員會的「重頭戲」，目前立法院有高達84版本的修正草案，估計開議後可能突破破百案，將力拚今年8月底前完成修法，適用2024總統及立委選舉。

此外，其他重大議案中，治安相關法案部分，司法及法制委員會上會期審查有關殺警案配套的《外役監條例》部分條文修正草案，將另訂期繼續審議；攸關加重跨國犯罪刑度的《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案已付委；另還有與防制毒駕相關的《陸海空軍刑法》、《中華民國刑法》修正草案等。

另在攸關組改方面的重大議案中，共有包括行政院、內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會等49項法案，須經立法院審議。總體而言，柯建銘說，立法院共有8個常設委員會，法案會期每個委員會處理5到10個法案，總共就會有80幾個案子，而今年適逢選舉年，也會調整部分法案的議事進程。

柯建銘補充，行政院未來將送進立法院，或是還在審查尚未送進立法院的議案，也屬於重大議案，例如「再生醫療施行管理條例」草案、「再生醫療製劑管理條例」草案，或是調降董、監事選任門檻的《公共電視法》部分條文修正草案等。

ET快訊
情人節％％太激烈！　25歲女「肚子都膨出來」險丟命
媒體人開砲夏玉順：用劉文正死訊操弄所有人！
30多歲孕婦「全裸倒地」失去心跳！　孩子保不住…夫淚崩
獨／北市議員喪妻又遭竊！　小孩壓歲錢被偷光
劉文正被詐死！　本人首發聲怒了
快訊／確診免隔離！　王必勝：最快下月實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院明開議　柯建銘：聚焦疫後特別預算、擴大排黑修法

內政部推「住宅三箭」　高嘉瑜批：治標不治本！有違分配正義

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨轟賴清德：你意識形態掛帥

藍質疑賴清德排黑條款打假球　鄭運鵬嗆：反觀國民黨回頭擁抱黑金

缺蛋又漲價！鄭文燦下令「買得到、價合理」　估產量3月可恢復

「如果我當選立委」　鍾沛君拋公辦都更「三管齊下」提案

快訊／4月發6千有盼頭？朝野協商普發現金草案　全案保留送院會處理

「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

黃偉哲出席院會　呼籲中央「提高台南青年租金補貼」

陸委會開放港澳旅客自由行　張善政：桃市已規劃套裝行程

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

立院明開議　柯建銘：聚焦疫後特別預算、擴大排黑修法

內政部推「住宅三箭」　高嘉瑜批：治標不治本！有違分配正義

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨轟賴清德：你意識形態掛帥

藍質疑賴清德排黑條款打假球　鄭運鵬嗆：反觀國民黨回頭擁抱黑金

缺蛋又漲價！鄭文燦下令「買得到、價合理」　估產量3月可恢復

「如果我當選立委」　鍾沛君拋公辦都更「三管齊下」提案

快訊／4月發6千有盼頭？朝野協商普發現金草案　全案保留送院會處理

「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

黃偉哲出席院會　呼籲中央「提高台南青年租金補貼」

陸委會開放港澳旅客自由行　張善政：桃市已規劃套裝行程

《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

唐寧街真主子！英捕鼠大臣賴瑞上任12週年　萬網蜂擁「請安」慶賀

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

寶可夢訓練家必搭　酷航x皮卡丘彩繪機3／24正式登台

她曾和歌神張學友合唱　轉戰拍戲竟被罵：過氣女歌手！

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

《RO》退會60萬神裝不還硬拗「委託製作」…公會會長丟影片怒提告

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

一張圖看懂房貸補貼！須符合4條件　每戶3萬、一次撥付

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

郭台銘爆「私下做過民調」　問過媽祖、關公都同意他選

郭正亮稱郭董代表藍營選總統「沒機會」　除非三個月內「這樣做」

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

民進黨拆彈下一步！林智堅道歉後　吳子嘉預言：有人可能被開除黨籍

郭正亮斷言「侯友宜2024一定選」

柯文哲要當第三勢力：誰當選我來決定

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

蔣萬安視察燈會運作貼心送豆花　巧遇嘉義市長黃敏惠

房貸補貼一次性給3萬　陳建仁：可減輕55萬房貸族負擔

陳明通「論文公版」引眾怒　徐巧芯曝光整起事件始末

更多熱門

相關新聞

房貸補貼資格　時力立委舉證揭「幫不到」

房貸補貼資格　時力立委舉證揭「幫不到」

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。對此，時代力量立委王婉諭批評「大撒幣政策買票」，年輕人需要的是改變不合理的房價所得比，而不是一次性發放、漫無目的的給予補貼；同黨立委邱顯智也說，不考量房貸負擔率，只用家戶所得120萬元以下去切，根本幫助不到房貸負擔最沉重的族群，也達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

蕭美琴閉門茶敘談了什麼？　江啟臣曝重點

蕭美琴閉門茶敘談了什麼？　江啟臣曝重點

蕭美琴懷念立院食物　塞ㄋㄞ柯建銘指定外帶

蕭美琴懷念立院食物　塞ㄋㄞ柯建銘指定外帶

美眾議員擬訪台　蕭美琴：相信未來只會增加

美眾議員擬訪台　蕭美琴：相信未來只會增加

快訊／有跟賴清德聊未來？　蕭美琴訪立院親解惑

快訊／有跟賴清德聊未來？　蕭美琴訪立院親解惑

關鍵字：

立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面