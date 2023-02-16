立院明開議　柯建銘：聚焦疫後特別預算、擴大排黑修法

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期17日將開議，針對新會期重大議案，民進黨團總召柯建銘受訪說，黨團不設定「絕對優先」，目前行政院送赴立院審議議案仍有逾百件，除了攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及其特別預算案，與掃除黑金有關的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》，包括治安、道安、組改相關草案均入列。

柯建銘說明，立法院2月17日開議後，民進黨團將在當天召開黨團會議，拜託黨團成員總質詢改書面將人數減半，另預計2月23日選舉常設委員會召委，之後再由各委員會召委協調新會期重大議案。

其中，攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》部分條文修正草案已於上會期付委，柯建銘說，這是本會期內政委員會的「重頭戲」，目前立法院有高達84版本的修正草案，估計開議後可能突破破百案，將力拚今年8月底前完成修法，適用2024總統及立委選舉。

此外，其他重大議案中，治安相關法案部分，司法及法制委員會上會期審查有關殺警案配套的《外役監條例》部分條文修正草案，將另訂期繼續審議；攸關加重跨國犯罪刑度的《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案已付委；另還有與防制毒駕相關的《陸海空軍刑法》、《中華民國刑法》修正草案等。

另在攸關組改方面的重大議案中，共有包括行政院、內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會等49項法案，須經立法院審議。總體而言，柯建銘說，立法院共有8個常設委員會，法案會期每個委員會處理5到10個法案，總共就會有80幾個案子，而今年適逢選舉年，也會調整部分法案的議事進程。

柯建銘補充，行政院未來將送進立法院，或是還在審查尚未送進立法院的議案，也屬於重大議案，例如「再生醫療施行管理條例」草案、「再生醫療製劑管理條例」草案，或是調降董、監事選任門檻的《公共電視法》部分條文修正草案等。