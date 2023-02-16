房貸補貼資格合理？　時力立委舉證揭「幫不到」：大撒幣政策買票

▲邱顯智（左）與王婉諭（右）回應時事議題。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。對此，時代力量立委王婉諭批評「大撒幣政策買票」，年輕人需要的是改變不合理的房價所得比，而不是一次性發放、漫無目的的給予補貼；同黨立委邱顯智也說，不考量房貸負擔率，只用家戶所得120萬元以下去切，根本幫助不到房貸負擔最沉重的族群，也達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

行政院發言人陳宗彥今天轉述，行政院長陳建仁說，為因應央行升息，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

對此，王婉諭受訪批評，坦白說，看完方案後她並不理解行政院這項政策除了「大撒幣」、「政策買票」之外的意涵為何，時代力量長期反對治標不治本的「補貼」政策，尤其本次的房貸補貼僅有一次性發放，對於民眾買房的支持仍然非常有限，「本次政策是針對已經有貸款者，而非未來要買房的人，更讓我覺得行政院完全搞不清楚居住正義的內涵。」

王婉諭表示，要落實居住正義，需要更切實討論「房屋商品化」的炒作和囤房現象，時代力量長期推動空屋稅、囤房稅，就是希望從制度和結構面來改善房價問題，面對高房價，年輕人真正需要的是透過制度來改變不合理的房價所得比，而不是政府一有錢就漫無目的給予補貼。

此外，針對立法時程，王婉諭指出，房貸補貼如果要以「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」做為法源依據，應該要尊重立法院的審議過程，並且事先與立法院溝通說明，而不是在條例都還沒審完、預算也還沒送的情況就直接倉促宣布，這樣的作法對於民眾非常不負責任，更不尊重立法院的職權行使。

王婉諭呼籲，與其倉促宣布消息惹民怨，內政部更應該清楚說明包含：如何清查？如何審核？民眾如何救濟？直接透過金管會提供名冊審核，是否符合《個人資料保護法》對於個資利用的規範，審慎研議相關辦法可能衍生的爭議？她強調，如果政府每次遇到超徵稅收，就用濫發補貼和大撒幣的方式，那不僅缺乏政策延續性，更無法根本解決民眾的民生困境，呼籲新內閣不要再用這樣的思維來進行政策擘劃，否則人民對新內閣的期待恐怕將會落入谷底。

拿家戶所得當門檻 邱顯智揭穿盲點：根本幫不到最沈重的族群

另一方面，邱顯智則指出，房貸補貼政策的荒謬，這幾天已經做出許多批判，今天看到行政院的方案，不僅政策邏輯不通，連門檻設定也荒誕不經，比起家戶收入，房貸負擔率才能衡量那些人是最需要幫助的人。

邱顯智指出，2022年第三季全國的房貸負擔率為40.55%，台北是67.07%，新北是53.66%，以聯徵中心的數據概算，年收入0至20萬的房貸族，他的房貸負擔率是300%，意思是1個月賺1萬元可以繳3萬房貸，20至40萬的房貸族，房貸負擔率是71.56%，月收入的7成都拿來繳房貸。他推估，這兩個族群一定有所得低報的問題。

邱顯智進一步指出，40至60萬的房貸族，房貸負擔率是45.95%，另外60至80萬、80至100萬、100至120萬的依序是36.94%、33.22%、30.36%，房貸負擔率大多低於全國平均的40.55%，或是雙北的67.07%、53.66%，換言之，這些族群的房貸負擔率還低於平均。

邱顯智直指，不考量房貸負擔率，只用家戶所得120萬以下去切，根本幫助不到房貸負擔最沉重的族群，根本達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。