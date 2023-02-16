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驚人女力！她挑戰巨乳「夾12公斤木桌」　隨節奏搖擺完全不會掉

@keyonat03 #stitch with @joss_maura I am her ???????? #coffeetable ♬ Mrs. Right - Mindless Behavior

記者羅翊宬／綜合報導

人類其實擁有無窮的超能力，尤其是女性力量更是不容被忽視！一名來自國外的女子就參與社群短影音媒體TikTok的挑戰，她在帳戶分享「用胸部搬東西」的超驚人特技，只見她神態自若地輕鬆用胸部夾起重達12.7公斤的笨重木桌，且還能隨著身體角度旋轉、跟隨音樂節奏搖擺。

根據美媒《紐約郵報》，一名叫做凱尤娜（Keyona）的女孩擁有非常豐腴的身材、令眾女子們稱羨的巨乳，靠著身材優勢的她在TikTok上走紅，只見她用超級巨大且渾圓的豐胸巨乳就能按壓住一張重達28磅（約12.7公斤）的咖啡色方型木桌，並將木桌輕鬆夾起，像是起重鉗般壓在腹部上。

然後，凱尤娜雙手擺在空中旋轉，藉此向觀眾表明她不是用任何東西來抓住木桌，而是透過她隆起的驚人乳房。

凱尤娜不尋常的「驚人女力」旋即為她在TikTok上吸引超過4580萬次的點擊、880萬的愛心、5.5萬則留言、28.9萬次的分享。一名粉絲驚訝留言，「我的下巴差點嚇到掉下來！」

▲▼國外女子凱尤娜發起挑戰，用驚人巨乳夾住12公斤重的木桌。（圖／翻攝自TikTok）

▲國外女子凱尤娜發起挑戰，用驚人巨乳夾住12公斤重的木桌。（圖／翻攝自TikTok）

報導指出，凱尤娜不僅以乳溝夾起木桌，她還另外發佈一段影片，在影片中用胸部舉起45磅重（約20.4公斤）的槓鈴。凱尤娜表示，她之所以拍攝一連串特技影片，主要是為了反駁那些聲稱影片造假的網友。

其實，凱尤娜一開始在影片中也表示，她是因為在TikTok上看到另一名女性用戶蕎斯（Joss）用單側乳房下緣夾住塑膠保鮮盒，才會有此發想，藉此與其他女性挑戰。在此挑戰中，有女性用胸部夾住裝滿衣服的洗衣籃，甚至還有女網友用胸部夾住桌腳掛滿兩張椅子的桌子。

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