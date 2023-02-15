【廣編】Panasonic空調再進化　業界首創24小時防霉監控

▲Panasonic全新空調，搭載業界首創24小時防霉監控機能，開機全室淨化、關機全機防霉。

圖、文／Panasonic提供

為減緩地球暖化，全球掀起環保永續浪潮，Panasonic集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許以自身影響力實現環境永續外，也協助台灣建構淨零碳排的社會。在2月15日空調新商品發表會中，Panasonic展現一貫的獨家節能省電技術，提前實現全系列空調省電超越2025國家一級標準，同時現場更展示了機能再進化的空調空質商品，以節能、健康、智慧三大面向出發，提供多領域空間最佳的空質解決方案。

大健康時代來臨，近年來Panasonic以業界獨家的nanoe™ X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子，主動分解PM2.5等有害物質，大受消費者喜愛；此次新品發表，為了滿足消費者對於機體潔淨的殷切需求，更發表了業界首創的24小時防霉監控機能，達到「開機全室淨化、關機全機防霉」，讓空調待機時依舊能主動偵測濕度並釋放nanoe™ X，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生。

以今年家用空調頂級RX系列為例，在乾燥防霉功能上新增四種不同時間段的自選行程，機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放nanoe™ X與nanoe™-G抑菌除臭，讓消費者可依需求隨時進行小保養；此外，遙控器也進化升級，貼心設計的背光按鍵讓消費者使用上更加便利。