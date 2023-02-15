俄烏戰爭周年前夕俄軍攻勢再起　北約對烏加強彈藥補給

▲俄烏戰爭周年前夕俄軍攻勢再起。圖為烏軍在頓內茨克地區對俄軍發射砲彈。（圖／路透）



文／中央社

俄烏戰爭週年將屆，北約證實，俄方攻勢再起，烏東巴赫姆特遭遇猛攻。由於基輔彈藥消耗速度較北約產出「高出許多倍」，一場如何避免莫斯科奪回主動權的後勤競賽正在上演。

●北約秘書長：俄軍展開新一波攻勢 巴赫姆特告急

巴赫姆特（Bakhmut）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當前首要目標，若能奪下，不僅能讓俄國在頓內茨克（Donetsk）地區擁有新立足點，更會是俄軍數月以來接連挫敗後罕見的捷報。俄軍由瓦格納集團（Wagner Group）傭兵打頭陣攻打巴赫姆特，他們逐步蠶食鯨吞，新一輪轟炸將使局勢更形嚴峻。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）13日表示：「…事實就是我們已經看到（俄軍攻勢）開始，普丁現在在做的就是增派成千上萬部隊，及接受非常高的傷亡率」。

烏克蘭自由營（Svoboda Battalion）副營長納札倫柯（Volodymyr Nazarenko）說：「這座城市、城市郊區、整個周邊，基本上整個巴赫姆特方面和康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）都遭到瘋狂、混亂的砲擊。」

▲烏軍大量消耗彈藥，明顯超出北約國家的產出。（圖／路透）



●北約討論彈藥援助 烏克蘭持續要求西方戰機

戰爭即將屆滿一年，普丁對烏東攻勢再起，基輔目前的彈藥消耗速度較北約國家產出「高出許多倍」。史托騰柏格表示，「很明顯，我們正進行後勤競賽。彈藥、燃料和零件等關鍵物資必須送達烏克蘭，以免俄羅斯在戰場上奪得主動權」。

獲得戰車、防空系統和精準打擊飛彈的援助承諾後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也持續努力爭取西方戰機。

▲烏克蘭部隊在波蘭受訓操縱豹式戰車。（示意圖／達志影像／美聯社）



●德國批准提供豹式戰車 烏克蘭部隊在波蘭受訓

在基輔和其他國家努力下，德國最近終於批准向烏克蘭提供現代德製豹式（Leopard）戰車。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週說，目標4月前交付第1個營的戰車，其他戰車將在今年稍晚和明年交付。

從前線直接抵達波蘭軍事基地的105名烏克蘭士兵在波蘭、加拿大和挪威教官教官監督下學習操縱坦克的細節。烏克蘭陸軍少校柯達科（Vadym Khodak）告訴在波蘭西南部斯維托舒夫村（Swietoszow）參觀訓練展示的媒體：「到今天為止，我可以說，這輛戰車的品質很高、非常好。我喜歡的是，我們的士兵非常喜歡它。」

●挪威情報機構評估 俄羅斯料將更專制且軍事化

挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）副指揮官諾德魯姆（Lars Nordrum）13日發表年度評估報告時表示，俄羅斯預料將在接下來幾年內變得「更專制且軍事化」、「此事已無回頭路」。這份年度風險評估是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來的首份評估。

報告和過去作出相同結論，直指俄羅斯和中國是挪威安全與利益的主要威脅。諾德魯姆並以西方貿易制裁的影響、莫斯科當局在國際上遭到孤立，以及「超過10萬名俄羅斯士兵在烏克蘭喪命或受傷」為例強調，在烏克蘭的戰爭對俄羅斯來說是「一場災難」。