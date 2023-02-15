蘇大媽南檢咆哮被控妨害公務判無罪　「屬言論自由」二審仍無罪

▲台南檢舉聞人「蘇大媽」蘇寶蘭，被控在台南地檢署一樓報到處大聲咆哮等言行，檢方以妨害公務等罪嫌起訴，台南高分院駁回上訴維持一審無罪判決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南檢舉聞人「蘇大媽」蘇寶蘭，2021年1月7日被控在台南地檢署一樓報到處大聲咆哮，經法警長出面勸阻不聽，即命令蘇女離開並禁止進入該署，引起蘇女不滿因而大罵，被強制架離後仍在外喧鬧，被檢方依妨害公務等罪起訴，一審以與法不符判她無罪，檢方不服上訴台南高分院，二審仍駁回上訴維持原判。

判決書指出，蘇寶蘭2021年1月7日上午被控在台南地檢署一樓報到處大聲咆哮，蘇在法警長與其他三位法警依法執行職務時，當場質疑「你們的規定很野蠻」、「地檢就是這麼野蠻」、「為何要禁止我進來」、「我就讓你辦啊！看你要怎麼辦」、「你有甚麼資格（就法警長所述『禁止妳進來地檢署』）」、「誰敢動、就給我試試看」、「地檢就是現世報」等侮辱言語，經女法警架出該署西側門外後，蘇仍持續喧鬧要進入該署大門，並經女法警制止不從，因此被依侮辱公務員罪嫌起訴。

台南地院審理認為，蘇並沒有明顯有侮辱、謾罵、嘲笑法警或所執行之職務，或出於貶損法警或所執行職務評價之意思，因此認被告所為尚與侮辱公務員罪之構成要件不符，因此判決無罪。



台南高分院審理後認為，被告說話態度縱使不佳，而對執行公務之人員有失禮貌與尊重，或使用之批判言詞尖銳，容易令法警長、法警等耳聞之人有所不悅，損及閱聽者之個人情感，然此係伴隨負面評價而來之必然附帶效果，綜合案發時被告言論表達之客觀情境、前後語意內容及在場之人彼此互動之氛圍、該言論所欲實現之目的等一切情形，法官認為被告所為並未逾越言論自由之適當合理界限，應受憲法對於言論自由之最大限度保障，駁回檢察官上訴，維持無罪原判。本案定讞。