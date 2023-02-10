酒空團多次鬧事！闖大馬路狂盧又動手　警方不忍了...開2槍壓制

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區柳姓男子與友人三番兩次酒後喧譁，屢遭民眾檢舉，8日凌晨3時許，柳男又與親友喝酒唱歌，結束後在中正路上大吵大鬧，警方獲報前往現場處理，未料其胞兄、胞姊，以及1名林姓友人，見到警方到來竟與警方產生爭執，甚至動手推擠員警，涉嫌妨害公務，員警勸阻無果，遂對空開了2槍示警，一群人立刻乖乖就範。

▲柳男及親友與警方發生推擠，涉嫌妨害公務。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市豐原警分局頂街派出所員警8日凌晨3時許接獲民眾報案，稱中正路有大聲吼叫喧囂情事，員警前往了解發現柳男（28歲）與親友共7人在場，柳男因酒醉坐在馬路中央與朋友拉扯，警方欲控制現場時，卻遭柳男的哥哥（30歲）、姊姊（29歲）及林姓男子（25歲）以及柳男等4人叫囂。

警方密錄器顯示，柳女朝員警喊著「讓我帶他走」，接著1名男子疑似推擠員警，警方告知不要動手，另1名男子卻又加入戰場，眼見場面快要失控，警方立即對空鳴槍，喝令「趴下」，才順利控制現場。

▲柳男等4人疑動手推警。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，柳男等4人以徒手方式推擠員警，對警方施以強暴脅迫，顯有妨害公務情事，依警械使用條例第4條第1項第5款「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時」，員警遂以對空鳴槍方式示警，控制現場秩序並維護警方與民眾安全，現場無任何人員受傷及財物損失。

據指出，柳男等人並非第一次喝酒鬧事，光是豐原區近日就已接獲3次民眾檢舉，其中1次也曾推擠員警，而本次為員警首次開槍示警，警方當場將柳等4人依妨害公務現行犯逮捕，在場關係人等3人均帶返所製作筆錄以釐清案情，全案訊後，依刑法妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲柳男等4人遭移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）