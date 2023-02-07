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社會 社會焦點 保障人權

「松山之亂」主嫌：已賠受損電腦螢幕8千元　法官要律師快查

▲▼松山分局之亂，黑衣人徐權現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市警局「松山之亂」鬧事最狠的黑衣人徐權，被判刑6月定讞不准易科罰金，仍在服刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所前年(2021年)凌晨遭黑衣人闖入鬧事，其中四海幫分子徐權更砸毀公務電腦螢幕逞凶，事後警方竟與徐權握手和解，引發輿論譁然、史稱「松山之亂」，徐權後來被依妨害公務罪判刑6月定讞入監，松山分局也硬起來提告向徐權索賠20萬8000元，台北地院今開庭，徐權透過視訊表示已賠8000元，法官命分局委任律師盡速陳報有無收到這筆錢，並訂於下月(3月)7日宣判。

松山分局委任律師官振忠開完庭受訪表示，求償金額中，20萬元是松山分局遭徐權破壞公署名譽的非財產損失，8000元是公務電腦螢幕遭砸壞的財產損失，至於徐男在庭訊聲稱已將8000元交給分局1位警員收受，還須查明，就他所知，松山分局沒有任何官警對徐男提告求償。

▲▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲黑衣人成群衝入台北市松山警分局中崙派出所叫囂推擠，警方科技還原被刪除的關鍵96秒監視畫面。（圖／記者莊喬迪翻攝）

「松山之亂」源於2021年4月16日凌晨，時任松山分局教官楊忠蒞在外酒後回分局時，與路邊聚集的10名男子爆發口角，遭對方整群黑衣人追趕，楊男衝進分局大樓1樓的中崙派出所躲到樓上，黑衣人闖入派出所咆哮亂竄，還推擠值班警員，徐權更掄起鐵椅砸壞值班台1台電腦螢幕逞凶，最後都被趕出門外。

事後時任松山警分局分局長林志誠在分局門前，安排徐權與楊忠蒞上演握手和解戲碼給媒體採訪拍攝，引發輿論譁然，基層不滿上級企圖息事寧人，爆料時任中崙派出所所長許書桓、時任副所長顏敏森與巡佐傅榮光，不僅沒據實向上呈報，反而刪除事發時派出所內監視畫面滅證，並指示部屬將徐男「砸毀」公務電腦螢幕寫成「不慎撞倒」。

台北市警局調查更發現，林志誠後來得知監視畫面遭湮滅，卻對外宣稱主機因停電而格式化，加上始作俑者楊忠蒞事發前，是和同事到第3性公關酒店「聚餐」，一連串荒腔走板的實情重創警譽，時任台北市警局長陳嘉昌公開向大眾道歉，更主動到北檢交出手機自清，強調絕無要求大事化小，監察院去年(2022年)12月彈劾已被調職的林志誠等4名松山分局官警。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市松山警分局與闖入派出所鬧事的黑幫分子公開握手言和，這一幕引發輿論譁然。（資料照／記者張君豪攝）

台北市刑警大隊科偵隊還原被刪除的96秒監視畫面後，警方查獲作亂的10煞到案，檢方僅起訴徐男涉犯損壞公務員職務上掌管之物品罪嫌，其餘8人只有叫囂推擠，被依《社會秩序維護法》裁定居留3日或1萬2000元罰鍰，但其中2人提告抗罰，經法官確認2人沒鬧事而撤罰，另有1人始終站在門外勸喊同夥離開，所以不罰。

徐權歷次出庭都宣稱後悔酒後衝動鬧事、對警方很抱歉，也願買新的同款電腦螢幕賠償警方，一度傳出警方同意和解，逼得松山分局公開聲明僅告知受損螢幕價格8000元、從沒答應和解。徐權不但求緩刑失敗，被判刑6月定讞後，檢方更不准他易科罰金18萬元了事，去年10月傳他報到後直接發監執行，粉碎外傳砸了警局不必坐牢的說法。

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