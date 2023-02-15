瑪莎拉蒂3惡少3／1宣判！他翻供否認涉案：非常後悔認識張敦量

▲張敦量等3人將在3月1日迎來宣判。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

受到社會矚目的台中瑪莎拉蒂3惡少一案，歷經1年多審理，即將迎來宣判。被害宋姓男大生從鬼門關前撿回一命，主嫌張敦量多次力求交保，遭到法官罕見6度延押，15日台中地院再開庭，張仍否認有殺人犯意，但坦承傷害；李韋霖坦承涉強制但否認傷害；陳勁豪則翻供全盤否認，並說「非常後悔認識張敦量」。法官諭知將於3月1日宣判。

張等3人2021年11月7日凌晨，駕駛瑪莎拉蒂與宋姓男大生發生擦撞，竟動手將宋男打成重傷，事後張因涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人被提起公訴。

審理期間，3人多次聲請交保被駁回，法官去年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保，但限制住居、出境及出海，張敦量則6度被裁定延押。

去年12月13日開庭時，審判長高思大驚爆接獲中國醫通知「有人試圖影響鑑定結果」，雖未指明是何人所為，但也當庭諭知若再犯，將會重新考慮羈押。

今日台中地院再開庭，張等3人的委任律師強調此為偶發的行車糾紛事件，雙方並無宿怨，張不可能有殺人犯意，且雖具和解意願，但被害方提出1500萬元，無力償還，雙方沒有共識才遲未達成和解。

張敦量坦承傷害、強制等罪，但否認殺人未遂，並向被害人道歉，有和解意願；李韋霖坦承強制罪，否認傷害，稱先前會承認涉傷害是為求交保，沒有傷害宋男；陳勁豪全否認，稱先前坦承傷害，是因希望與對方和解，他也說，很後悔認識張敦量，盼事件趕快落幕。

宋男辯護律師認為，被害人傷勢大量集中頭部，均可預測發生死亡，且被害人目前手部無法做精密動作，連寫自己名字都有困難，也無法長距離行走，顯達重傷害程度，痛批張等人輕賤人命，請求法官從重量刑。