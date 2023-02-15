「你選我不選」佈局被打亂？　侯友宜：從頭到尾就是要好好做事

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日拜會前立法院長王金平，郭台銘在會後表示，王金平告訴他必須以國民黨的身分參選才會支持，而日前曾傳出新北市長侯友宜與郭台銘講好「你選我不選」，是否會因此打亂佈局？侯友宜15日說，他現在是新北市市長，從頭到尾就是把握當下好好做事，每個階段都有每個人的想法，都要給予尊重，只要為國家、為人民做事都是好事。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

郭台銘14日下午與王金平會談，會後表示這是年前跟王金平約好要拜晚年，並跟王請益有關未來台灣和平的與政治議題，也吸取王的經驗。郭台銘也透露，王金平一直希望他必須以國民黨身分參與，他才會支持。

同為2024藍營熱門人選的新北市長侯友宜，今天一早主持市政會議，會後回應黨主席朱立倫曾說侯是藍營最強母雞，但是王金平又說若郭披藍袍，他就會支持郭？侯友宜說，每個人有每個人的角色，朱主席是黨主席角色，他是新北市市長，每個人在角色扮演上，在現階段的過程當中就是要把事情做好。

侯友宜說，就像他今天在報告2030大願景，市府用SDGs的精神去推動永續環境去建構三軸心、微笑線、6大產業佈局等，要讓新北市能夠開發成一個安居樂業的好城市，他現階段一直如火如荼的在推動，包括產業、經濟、環境都是他現在該做的事情。

媒體追問，日前曾傳出侯與郭講好「你選我不選」，現在是否佈局打亂？侯說，他現在是新北市市長，從頭到尾就是把握當下好好做事，每個階段都有每個人的想法，都要給予尊重，只要為國家、為人民做事都是好事。