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看齊巴菲特擁抱台積電　他擬加大買進：遭嚴重低估的市場龍頭

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲專家看好台積電未來價值。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特旗下基金波克夏今（15日）公布去年第4季明細，結果重砍台積電5176萬股、減持幅度達86％。不過去年大舉買進台積電引發投資人關注，外媒投資作家福克斯（James Fox）也注意巴菲特的台積電持股變化，福克斯表示，台積電是受到嚴重低估的市場龍頭，他雖已買進台積電股票，但考慮增加這個部位的曝險，意即會再買進更多。

福克斯在《The Motley Fool UK》發表文章，表示他現在已持有台積電股票，考慮到台積電生產的晶片是「必要的」，範圍涵蓋通訊、交通、計算、醫療保健、軍事系統和數不清的領域，「我打算增加這個曝險位置」。

巴菲特的基金「波克夏‧海瑟威」在去年底台積電股票大跌時，砸了41億美元買進台積電，當時台積電從2021年的130美元位置，大跌到2022年的58美元。隨著第4季明細公布，波克夏雖然減持台積電，但美國證管會13F報告，包括德銀、高盛等重量級投資法人在去年第4季仍加碼台積電，其中台積電列為德銀買進0.19%，列為當季加碼最多個股。

不過股價狂跌並不反映台積電的業績表現，相反地，台積電迎來強勢增長，公司淨利從2021年的560億美元，上升至2022年的750億美元，大增了33％。儘管通膨衝破天際，台積電的毛利率卻能不受影響，還從51.6％上升至59.6％。

福克斯表示，台積電2023年的增長預計會放緩，但股價應該會反映過去1年的業績增長。台積電總裁魏哲家估計，半導體市場會在上半年觸底，下半年開始止跌回升。

台積電目前本益比只有14倍，福克斯表示這個數字遠低於資訊科技平均水準的24.6倍，也比半導體業平均水準15.8倍還低。

福克斯認為台積電的低股價反映了一些現實，例如台灣與中國的地緣政治風險，不過台積電正在全球擴大建廠，分散風險應該能減低中國威脅帶來的影響與恐懼。

此外，巨額資本資出（capex）影響每股純益也得考慮進去，福克斯指出，台積電去年斥資363億美元，雖然略低於預期，但數字仍然相當龐大。這樣的支出規模反映台積電將部分生產工廠轉移到其他地點的分散戰略，同時鑽研生產節能晶片─這項投資將帶來領先市場的3奈米晶片，研發生產估計花費320億美元。

福克斯表示長期而言，分析師估計台積電轉向生產更小、毛利更高的晶片，將能鞏固公司的市場地位，「台積電未來的價值看好，這就是為什麼我會買進更多的原因。」

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