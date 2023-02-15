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情人節後終結孤單！愛神降臨3生肖　命理師：享受被愛吧

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲農曆2月後，有3生肖會被愛神眷顧。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

西洋情人節孤單過，只能被情侶們閃瞎，一定不好受。《科技紫微網》就表示農曆2月（國曆2023/2/20～2023/3/21）即將來到，生肖虎、生肖蛇、生肖狗將會受到愛神的眷顧，其中生肖狗的人雖然尋覓對象的過程艱辛，但終於能遇到對的人，讓命理師直呼「享受被愛吧」。

生肖虎

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單身者：本月你將吸引不少異性的注意，他們很享受和你在一起時的輕鬆感，甚至其中會有人愛上和你共度的感覺，這是你開展戀情的好時機。

有伴侶：本月你的愛情運勢強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方的缺點，相處得十分融洽。戀愛中人不妨多拜訪對方父母，讓關係早日確定下來。

生肖蛇

單身者：單身者能將自己的優點很聰明的展現出來，吸引不少異性的注意。這時候你只需要細心觀察，就能從他們的言行舉止中捕捉愛的訊息。

有伴侶：本月戀情發展進入黃金期，此時雙方只要理性、冷靜，愛情上的小不如意並不會影響感情。若你能在細節上更體貼關懷戀人，對方會感到溫暖窩心，就會對你更加信任和依賴。

生肖狗

單身者：近在咫尺的幸福終於被你看到了！雖然繞了那麼大的圈子，有些費時，但找到愛戀的好心情可不會受影響，盡情享受愛與被愛的喜悅吧。

有伴侶：本月愛情的天空一片晴朗，不管是已婚者或是戀愛中的情侶，都過得逍遙自在，形勢大好，沒有內患，更沒有外患，愛情甜蜜得令人羡慕。

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