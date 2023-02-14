緣牽6年！協天宮做「這件事」　粉紅超跑疾行駐駕

▲白沙屯媽祖今晚駐駕社頭鄉協天宮。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖9天8夜的進香之旅，今(14)日邁入第3天，鑾轎進入彰化，一整天帶給彰化人驚喜不斷，下午3點多協天宮執事人員得知，鑾轎沿著141縣道進社頭鄉，便立即向關聖帝君焚香禱告，希望媽祖晚上能駐駕，果真媽祖鑾轎直奔進廟，廟方人員驚呼連連「媽祖急著要來看老朋友」，真的「超神」。

白沙屯媽祖曾於2013年駐駕社頭崙雅天門宮， 2021年、2022年回鑾繞境彰化，都是沿著中山路停在大北斗果菜市場，今年路徑不同，又走141縣道，讓社頭鄉民超開心。

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▲白沙屯媽祖今晚駐駕社頭鄉協天宮。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

協天宮人員說，2017年白沙屯媽祖鑾轎曾進協天宮停轎半小時，遶境結束後，便到拱天宮向媽祖感謝，媽祖與協天宮的緣分，6年來情誼未減，今天下午執事人員得知鑾轎進社頭鄉，立即向關聖帝君焚香禱告，希望白沙屯媽祖能駐駕。

「一定是媽祖要來看帝君這個老朋友」，廟方人員笑著說，「真的很神啦」，謝謝媽祖婆也感謝所有辛苦的香燈腳、帶給鄉民滿滿的感動。

▲白沙屯媽祖今晚駐駕社頭鄉協天宮。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）