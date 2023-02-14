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白沙屯媽祖3度駐駕彰化BMW廠　原來5年前曾發生死亡意外

▲媽祖第三度停駕BMW汽車彰化昌一服務中心。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯供天宮）

▲媽祖第三度停駕BMW汽車彰化昌一服務中心。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今（14）日進入第3天，鑾轎清晨6點從台中楓康超市起轎，早上7時52分停駕彰化縣政府，10時38分駐駕在BMW汽車彰化昌一服務中心棚架，這是媽祖第三度於該車廠駐駕，讓員工們都感到很榮幸、開心。

▲媽祖三度停駐彰化BMW車廠，香燈腳在車廠內休息。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲媽祖三度停駐彰化BMW車廠，香燈腳在車廠內休息。（圖／記者唐詠絮攝）

車廠董事長表示，白沙屯拱天宮媽祖曾在2013年4月24日回程時，駐駕過BMW彰化昌一服務中心，當時員工每幾個人知道白沙屯媽祖，但媽祖駐駕後，全公司都變成媽祖的忠實信徒，每年還會去白沙屯拱天宮祈求保佑。

媽祖又在2021年4月13日傍晚5時許，行經花壇鄉中山路二段附近時，突然出現劇烈反應，停在路中不斷搖擺，搖擺30秒後，鑾轎突然大迴轉，穿越馬路，朝對向的BMW彰化昌一服務中心一路直衝，並在短短3分鐘內決定停駕在新車展示區，現場頓時一陣歡呼聲，數名女員工相擁落淚，紅著眼眶、拿香不斷拜拜。

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼媽祖2度停駐，女員工相擁而泣。（圖／翻攝白沙屯拱天宮網路電視）

▲媽祖2度停駐，女員工相擁而泣。（圖／翻攝白沙屯拱天宮網路電視）

BMW彰化昌一服務中心一早就準備好紅布條，上頭寫著「恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕，歡迎香燈腳入內歇息」，希望能獲得媽祖垂青，結果媽祖在今日10時38分果真第三度駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，讓在場員工感到非常榮幸，媽祖稍事休息後，預計於13時起駕。

另外，BMW彰化昌一服務中心曾在2018年4月2日下午發生一起暴衝意外，當時4名維修技師在修車時，車子突然高速暴衝，當場造成1死3傷的悲劇。當時媽祖經過此處時，突然在該中心前停住，晃了幾下後，便衝進車廠裡頭繞行一圈，員工看到媽祖突然來到，當場感動下跪用手拜拜，有些人則拍手鼓掌。

▲▼彰化縣花壇鄉一汽車修配廠2日發生暴衝意外，釀成1死3傷。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼彰化縣花壇鄉一汽車修配廠2018年發生暴衝意外，釀成1死3傷。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼彰化縣花壇鄉一汽車修配廠2日發生暴衝意外，釀成1死3傷。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲白沙屯媽突然進汽車保養廠，員工感動下跪 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

▲意外發生一個月後，白沙屯媽突然進車廠，讓員工感動下跪 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

▲▼媽祖3度停駐車廠。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼媽祖3度停駐車廠。（圖／記者唐詠絮攝）

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