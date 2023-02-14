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美尼米茲號航母打擊群　與兩棲艦隊進行南海軍演

▲▼美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群（Nimitz CSG）與梅金島號兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）自2月11日開始在南海聯合演習。（圖／翻攝自Facebook／USS Nimitz (CVN 68)）

▲美軍尼米茲號航母打擊群（Nimitz CSG）自2月11日開始在南海聯合演習。（圖／翻攝自Facebook／USS Nimitz (CVN 68)，下同）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

疑似中國偵察氣球遭擊落加劇美中緊張之際，媒體報導，美國海軍航空母艦打擊群和兩棲艦隊正在南海聯合演習，測試整合作戰能力。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導引述海軍新聞稿說，尼米茲號航空母艦打擊群（Nimitz CSG）與梅金島號兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）11日開始聯合執行「遠征打擊部隊」（ESF）行動；但海軍並未透露演習何時結束。

▲▼美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群（Nimitz CSG）與梅金島號兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）自2月11日開始在南海聯合演習。（圖／翻攝自Facebook／USS Nimitz (CVN 68)）

新聞稿寫道，梅金島號兩棲艦隊搭載的陸戰隊第13遠征支隊（MEU），結合兩棲待命支隊（ARG）的兩棲能力，讓尼米茲號航空母艦打擊群能運用陸戰隊空地特遣部隊（Air-Ground Task Force）的多樣化能力。這種無縫的海軍整合在南海地區建立了強大的存在，支持和平與穩定。

尼米茲號航空母艦打擊群、梅金島號兩棲艦隊與第13遠征支隊的官方社群媒體上周頻頻發布其編組的資訊圖表，還互相標記，暗示將舉行聯合演習。

▲▼美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群（Nimitz CSG）與梅金島號兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）自2月11日開始在南海聯合演習。（圖／翻攝自Facebook／USS Nimitz (CVN 68)）

「遠征打擊部隊」行動是第七艦隊（Seventh Fleet）、陸戰隊第3遠征軍（III Marine Expeditionary Force）以及海軍和陸戰隊「高貴融合」（Noble Fusion）聯合訓練的一部分。

「美國海軍研究協會新聞」先前報導，甚至在「高貴融合」行動開始前，海軍即在持續試驗搭載F-35「閃電II」聯合攻擊戰鬥機的兩棲攻擊艦如何與航母整合。

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