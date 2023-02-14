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路透社分析：普丁防「瓦格納傭兵」老闆干政　出手扼殺影響力

▲▼ 瓦格納高層普利高津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁為了避免瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）干政，正在出手壓制他的影響力。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

普丁的私人軍隊正在努力推進俄羅斯在烏克蘭取得戰場上的勝利，但越來越多的證據表明，克里姆林宮已採取行動，遏制俄羅斯瓦格納僱傭軍（Wagner mercenary group）創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin） 在政治上發揮影響力。

根據《路透社》報導，普里格津剃光頭，喜歡飆髒話，在俄語媒體上引起了轟動，他陶醉於受到西方的制裁，公開侮辱俄羅斯高級軍事官員，試圖利用戰場上的成功來贏得克里姆林宮的青睞，並詳述在私人軍隊招募數萬名罪犯。

他的知名度變得如此突出，以至於盟友和分析人士開始猜測，他正在謀求一份正式工作或政治生涯。

現在有越來越多的證據表明，克里姆林宮已經採取行動，將這種猜測扼殺在萌芽狀態，命令普里格津停止公開批評國防部，同時建議官方媒體停止提及他或瓦格納。

▲▼烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

▲瓦格納最近攻陷烏東城鎮蘇勒答爾（Soledar），為攻取巴赫穆特市（Bakhmut）取得一點進展。（圖／路透）

報導指出，普里格津上周證實，他被剝奪了從監獄招募罪犯的權利，然而這也是他政治影響力的一個重要支柱，因為這個方法幫助他的部隊在烏克蘭東部，取得了小而穩步的進展，他們似乎正在接近攻取巴赫穆特市（Bakhmut）。

克里姆林宮的資深學者史塔諾瓦亞 （Tatiana Stanovaya） 在卡內基國際和平基金會的一篇論文中寫道，雖然普里格津的下台似乎並沒有迫在眉睫，但他與總統府的關係開始破裂。

她文中寫道，國內政策監督者不喜歡他的政治煽動，他對官方機構的攻擊，或者他試圖通過威脅組建政黨，來控制普丁的手下，這會讓克里姆林宮的每個人都很頭痛。

史塔諾瓦亞認為，「他不僅僅是一個公眾人物；他正在明顯地轉變為一個有自己觀點的成熟政治人物。」

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